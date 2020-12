L’uscita di Francesco Oppini ha mandato in crisi Tommaso Zorzi, ferito soprattutto dal fatto che il suo amico non abbia deciso di restare almeno 2 giorni in più (come invece ha fatto la Gregoraci). Ospite di Casa Chi il figlio di Alba Parietti ha spiegato come mai ha scelto di abbandonare la casa di Cinecittà in fretta e furia.

“Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto. Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza. Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente. […] Secondo me vince Tommaso Zorzi. Se te ne devo dire un secondo allora vado con Stefania Orlando”.

Non sono del tutto d’accordo con Francesco Oppini, mentre capisco le lacrime di Tommaso. Gli addii sono sempre difficili, ma avere il tempo per metabolizzarli è il minimo, lo strappo netto in certi casi può solo che ferire ulteriormente.

“Francesco nome secco, chi vince questo grande fratello?”

Fra: “Tommaso Zorzi!”…

