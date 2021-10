Francesco Oppini è stato bocciato. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata un successo ma non tutti i protagonisti sono riusciti a cavalcare l’onda mediatica.

Fra i più fortunati troviamo Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando (che sono migrati su Rai1 nel cast di Tale e Quale Show), Dayane Mello (che ha vinto il lasciapassare per un nuovo reality in patria) e Tommaso Zorzi (visto in molte trasmissioni Mediaset come opinionista ed ora prossimo al debutto a Drag Race Italia). Da non sottovalutare neanche le esperienze su Mediaset Infinity di Giulia Salemi (GF Vip Party e Salotto Salemi), Rosalinda Cannavò (Casa Chi) ed il già citato Zorzi (Il Punto Z).

Fra i vipponi che hanno sperimentato il brivido dello streaming ci sarebbe anche Francesco Oppini che però, a differenza dei sopracitati, è stato costretto a chiudere il programma in anticipo.

Lui, infatti, ha condotto per due settimane su Mediaset Infinity il programma calcistico Panchinari, prodotto per commentare la Champions League, ma come già detto dopo due puntate si è visto tirare giù il bandone. Il motivo? Troppe poche visualizzazioni, pare.

Chiuso il programma di Francesco Oppini, la sua reazione su Instagram

“Il progetto termina qua, almeno per il momento” – ha dichiarato Francesco Oppini su Instagram – “Lasciamo all’editore la scelta libera di poter capire se il programma potrà essere ripresentato sotto altra forma più avanti oppure no. Nel frattempo ringraziamo la rete Mediaset Infinity per averci dato questa opportunità, di condurre e di divertirci, di stare in onda con voi per due puntate”.

Sorte simile a quella di un’altra sua collega di gieffe, Elisabetta Gregoraci, che si è vista cancellare il nuovo programma dal direttore di Rai2 in persona.