Francesco Oppini, dopo la figuraccia fatta con la nuova collegiale Maria Sofia Pia Federico, ha deciso di fare un passo indietro e chiedere scusa.

Dopo aver commentato: “Quando vedo queste cose, a volte, mi passa la voglia di avere figli“ ed aver ricevuto una risposta piccata dalla stessa Maria Sofia, Francesco Oppini ha rettificato e chiesto umilmente scusa e lei ed alla sua famiglia.

“In relazione al mio commento di ieri, inerente al video di presentazione di Maria Sofia Pia Federico, ci tengo a specificare che il commento stesso (forse da boomer in quanto figlio del 1982) era riferito al tono un po’ troppo supponente che ha usato la ragazza nel video. Non conoscendola, mi scuso con lei e famiglia qualora si fossero sentiti offesi poiché non era mia intenzione giudicare i valori della ragazza in questione e mai mi sarei permesso di farlo”.

Scuse apprezzate dalla nuova collegiale che ha così commentato: “Mi fa piacere di aver ricevuto una risposta dal personaggio pubblico in questione, soprattutto perché contiene delle scuse“.

“Mi fa piacere di aver ricevuto una risposta dal personaggio pubblico in questione, soprattutto perché contiene delle scuse. Spero solo siano sincere e non dettate da degli accorgimenti di circostanza per evitare una sorta di incidente diplomatico (che c’è già stato) da social. Rimane il fatto che tutto questo ci ha insegnato che anche il commento fatto con la più totale leggerezza può avere delle conseguenze molto gravi, sia per chi lo riceve e sia (fortunatamente) per chi lo scrive grazie al web che, a modo suo, gli fa capire l’errore”.