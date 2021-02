Il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello è iniziato nel migliore dei modi a settembre ed è finito malissimo in poche settimane. L’ex gieffino ieri sera a Live Non è la d’Urso ha accusato la modella brasiliana di non essersi comportata bene con Rosalinda.

“Rosalinda ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone. Lo abbiamo visto con Dayane, adesso lo fa con Andrea Zenga. Il problema è che io non ho capito ancora chi è Ada o Rosalinda. In ogni caso la Mello le ha dimostrato che non è una vera amica. Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica di Rosalinda come abbiamo pensato, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato. Ok l’incoerenza, ma questo è oltre dai”.

Parole altrettanto dure contro Dayane il figlio di Alba Parietti le aveva usate anche in un’intervista del mese scorso: “Purtroppo sono convinto che i baci tra lei e Rosalinda siano stati fatti soltanto per le telecamere. Rosalinda però ci ha davvero creduto nel loro rapporto, mettendoci tutta se stessa, ma non Dayane. Quando hanno avuto i loro alti e bassi, l’ha pugnalata alle spalle. Non penso si sia infatuata, ma ritengo che molte cose siano state fatte soltanto per avere durante la diretta con Alfonso una di quelle famose clip“.

Su questo non sono affatto d’accordo, anzi, secondo me molte cose del rapporto tra la Mello e la Cannavò non le sappiamo. Sarà che le fan brasiliane mi hanno influenzato, ma inizio a credere che Dayane si sia presa davvero una sorta di cotta per l’attrice siciliana. Chiamatemi pazzo sì, pazzo per le Rosmello.

Francesco Oppini contro Rosalinda e Dayane: il filmato di Live Non è la d’Urso.