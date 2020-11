Francesco Oppini fino a due settimane fa era uno dei concorrenti del GF Vip 5 più amati del web, sia per la sua intelligenza che per il bel rapporto che aveva instaurato con Tommaso Zorzi. Poi qualcosa si è incrinato tra il figlio di Alba Parietti e l’influencer milanese e da quel momento il gradimento per Francesco non è più stato lo stesso.

Sabato sera poi una frase infelice di Oppini ha scatenato un terremoto fuori dalla casa. Il concorrente parlando di Dayane ha detto: “A Verona quella la violentano“, per poi correggersi “nel senso buono lo sto dicendo“.

Ieri notte il 38enne stava chiacchierando con Tommaso (pare di un’ex inquilina della casa del GF Vip) e ha fatto delle affermazioni molto pesanti.

“In generale? Lei è… una così rischi di ammazzarla di botte. Se c’era lei dentro rischi… Guarda che quelle così ad alcuni uomini facciano venir voglia di alzare le mani”.

Tommaso è rimasto senza parole e Francesco Oppini si è subito corretto: “Ma non è da fare ovviamente“. La regia a quel punto ha subito cambiato inquadratura.

Al GF Vip 1 un “vippone” venne squalificato per una frase davvero grave sulle donne. Clemente Russo disse che una donna che tradisce un uomo andrebbe “lasciata morta a letto” e in quel caso Signorinì si scagliò contro di lui e Stefano Bettarini (che era insieme al pugile): “Fosse per me vi avrei cacciato a calci tutti e due. Clemente sono morte delle donne, non è uno scherzo, non è un gioco. C’è il femminicidio che è un reato gravissimo“.

Francesco Oppini e i video incriminati, le clip.

Ahia Oppini, ci hai servito la squalifica su un piatto d’argento.#GFVIP pic.twitter.com/odb6d5zjix — . (@indisguise_A2) November 1, 2020

“Una CHE RISCHI DI AMMAZZARE DI BOTTE” “A Verona LA VIOLENTANO”

“ma in senso buono eh…”

OKKKK! #GFVIP #LiveNoneLadUrso

OPPINI ORA STIAMO ESAGERANDO!🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/OC8GjroMyP — 🏳️‍🌈 Alida 🏳️‍🌈 (@AlidaCrivellari) November 1, 2020