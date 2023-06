Francesco Nuti è morto, l’attore aveva 68 anni

Francesco Nuti è morto.

Il popolare attore di Prato si è spento all’età di 68 anni a Roma dopo un lungo periodo di malattia. Ad annunciarne la morte è stata sua figlia Ginevra che, assieme ai familiari, ha ringraziato il personale sanitario e “tutti coloro che hanno avuto in cura” l’attore.

Francesco Nuti, l’incidente e il coma

Nel 2006 l’attore finisce in coma a causa di un ematoma cranico dovuto a un incidente domestico. Purtroppo quello per lui è stato uno spartiacque nella sua vita, dato che da allora non si è mai più ripreso fisicamente.

Attore, sceneggiatore, regista e produttore, Francesco Nuti nel corso della propria carriera ha vinto due David di Donatello e un Nastro d’Argento.

