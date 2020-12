Francesco Monte potrebbe rientrare al Grande Fratello Vip in un ruolo inedito: quello dell’ospite; però non un ospite in stile Giacomo Urtis (diventato poi concorrente dopo il mancato ingresso di Alex Di Giorgio), ma in stile Mario Balotelli.

Presente a Casa Chi, a domanda diretta se rientrerebbe nella Casa, Francesco Monte ha risposto così (come riportato da Novella2000):

“È un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Sto continuando il progetto della scrittura del disco. Sto collaborando con tanta gente interessante e autori giovani. Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show. Io sono sempre stato coerente e ho sempre avuto questo atteggiamento già da Uomini e Donne, se non fosse stato per le copertine che dovevano essere fatte per via del programma. Io con il gossip e con il raccontare la mia vita privata non sono mai andato a braccetto, poi è stato fatto per via delle mie storie con i personaggi pubblici”.

Aggiungendo poco dopo:

“Se me lo proponessero non scarterei l’ipotesi di andare a Capodanno a cantare nella casa del Grande Fratello Vip. Sto andando nella qualità e nella professione che sto cercando di prendere a pieno. Lì mostrerei la mia voce a la mia musica”.

Francesco Monte, per chi non lo sapesse, è infatti un cantante ora ed ha inciso vari singoli come Andiamo Avanti e Siamo Già Domani. Ha partecipato anche alle selezioni di Sanremo Giovani, ma Amadeus lo ha scartato.

Alfonso Signorini lo chiamerà per il suo Capodanno?