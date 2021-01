Francesco Monte a Sanremo? Il cantante punta alla partecipazione al Festival nel 2022, magari direttamente nel cast dei Big.

Ci sarà un futuro a Sanremo per Francesco Monte? Forse sì. Lo ha dichiarato apertamente il cantante, ex tronista di Uomini e donne, in un’intervista rilasciata a Verissimo il 9 gennaio. L’artista è salito agli onori della cronaca negli scorsi mesi per aver tentato di entrare al Festival tra le Nuove Proposte, venendo però scartato dai finalisti di Sanremo Giovani. Ma il primo rifiuto non lo ha spaventato, e Francesco ha gli obiettivi chiari nella sua testa: per il futuro punta in alto, a Sanremo 2022 tra i Big.

Francesco Monte a Sanremo 2022?

L’artista si è presentato negli studi di Verissimo cantando, di fatto dando luce a quel suo lato musicale che solo di recente è venuto a galla. Negli ultimi tempi ha infatti lanciato il singolo Siamo già domani, per poi tentare la via per Sanremo con il brano Andiamo avanti, che passa la prima scrematura di Sanremo Giovani, tra mille polemiche, ma non la seconda.

chitarra acustica

Il suo amore per la musica però non è una novità. Spiega Monte ai microfoni di Silvia Toffanin: “Con la musica mi lascio andare. La passione per la musica l’ho sempre avuta, avevo la fissa di riprodurre le voci delle band, mi allenavo in questo modo. Per paura non ho mai intrapreso la strada del canto“. Ma adesso la paura è passata, e Monte punta dritto a Sanremo.

Francesco Monte cantante: il suo obiettivo

Essere escluso dal Festival quest’anno è stato deludente. Tuttavia, non significa che si arrenderà senza combattere. Anzi, Francesco ammette apertamente di volerci riprovare nel 2022, magari tra i Campioni: “Quando ricevo un no è esattamente il contrario, anche se sono un tipo abbastanza orgoglioso. La mia intenzione è quella di riprovarci, magari l’anno prossimo mi presento tra i Big“.

Certo, con una media di 7mila ascolti mensili su Spotify al momento, nessun album all’attivo e poche canzoni lanciate, vederlo tra i Big farebbe davvero tanto rumore, considerando che per il 2021 c’è chi si è lamentato per l’inclusione di Madame, zero album ma oltre 1 milione di ascolti in streaming e duetti con artisti del calibro di Marracash e Mahmood. Insomma, c’è ancora da lavorare per Monte, almeno per il momento… Di seguito Andiamo avanti di Francesco Monte: