Francesco Monte si è rifiutato di correre il rischio di incrociare Teresanna Pugliese negli studi di Uomini e Donne, parola di Raffaella Mennoia.

L’aneddoto è stato raccontato dall’autrice proprio nella puntata odierna di Uomini e Donne con ospite Teresanna Pugliese. L’ex tronista è stata infatti chiamata da Maria De Filippi per tornare in studio per promuovere l’ultima fatica letteraria di Raffaella Mennoia.

“Non tornavo in questo studio da dieci anni, è tutto cambiato ma c’è nell’aria qualcosa, sono molto emozionata”, ha confessato. Su domanda diretta in merito a Francesco Monte, Teresanna ha aggiunto: “Mai più visto, giuro, ovviamente lui ha saputo di me ed io ho saputo di lui. Ma Francesco mai più visto, mai più sentito“. Ed è a questo punto che Raffaella Mennoia ha sganciato la bomba: “Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di incontrarsi perché Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi per prendere il mio libro. Quando però gli ho detto che ci sarebbe stata anche Teresanna mi ha risposto ‘no allora meglio che non venga’, lo ha fatto per rispetto di lei e di suo marito, credo“.

Francesco Monte e Teresanna Pugliese, la fine del loro amore

L’amore con Francesco Monte è durato circa un anno e mezzo, poi a mettere il bastone tra le ruote ci si è messo il presunto flirt con Cecilia Rodriguez, un tradimento che l’ex corteggiatrice non è riuscita a perdonare e che ha portato al capolinea la loro storia nel 2013. Solo a quel punto conosce Giovanni Gentile, anche lui ex tronista del programma, con cui convola a nozze e fa un figlio che chiama – ironia della sorte – proprio Francesco.

