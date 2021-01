Durante una discussione con Giulia Salemi, Tommaso Zorzi ha tirato in ballo Francesco Monte. L’influencer milanese ha spiegato che se si era allontanato dall’amica era anche “per colpa” del suo ex fidanzato. Secondo il gieffino, all’ex tronista “fanno schifo due donne che si baciano” e per questo sarebbe un co***one. Tommy non si sentiva a suo agio a stare accanto a Francesco Monte, poco dopo Giulia ha lasciato intendere che l’antipatia era più o meno reciproca.

Come avevo previsto il neo cantante non l’ha presa bene e in uno sfogo affidato a Instagram ha fatto capire che potrebbero arrivare delle letterine.

“Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto… chi si fa i cavoli suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c’è un limite. See you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti”.

Francesco Monte aveva parlato di “lettere di avvocati” anche quando la Salemi lo aveva tirato in ballo in merito alla loro storia d’amore nata al GF Vip 3.

“No, non sto vedendo il Grande Fratello Vip e possiamo anche parlare di altro. Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto”.

