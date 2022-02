Quando sono stati annunciati i nomi dei big di Sanremo 2022, Francesco Monte ha espresso il suo pensiero critico per la presenza di Ana Mena. Dopo quel commento dell’ex tronista è scoppiata una polemica, che si è riaccesa quando la scorsa settimana il bel pugliese ha creato un sondaggio nel quale ha chiesto quale fosse più bello tra il suo nuovo singolo e quello della cantante spagnola.

Francesco Monte sul suo profilo Instagram ha aperto anche altri sondaggi, in cui ha messo come opzioni di voto la sua canzone e altre del Festival di Sanremo (da quella di Yuman al pezzo di Tananai). Sui social però molti hanno criticato il 33enne, che adesso ha spiegato il senso di quei sondaggi.

“Sì ho pubblicato dei sondaggi con la mia canzone confrontata con altri brani. Io semplicemente ho pubblicato il mio pezzo a confronto con altri brani di artisti che stanno sbocciando adesso, alcuni per me sconosciuti, altri che conosco. Ho voluto vedere come ha risposto il mio brano, che è uscito nel periodo di Sanremo. – riporta Biccy. it – Direi che è stato un normalissimo sondaggio. Poi se la gente ci vuole leggere altro, o esprime le preferenze sugli artisti, è un altro discorso.

Non era discriminazione verso qualcuno. – ha spiegato Francesco Monte ad Exclusive Magazine – Il resto è un attimo pompato e romanzato dalla testa delle persone. Ho soltanto messo a confronto un mio lavoro. Però ho ricevuto tanti bruttissimi messaggi in privato. Adesso ho capito che non posso creare dei sondaggi sui social, perché gli hater decidono questo. In privato ho ricevuto di tutto, le persone ci leggono qualcosa di malato loro in alcuni semplici sondaggi. Quindi non ne farò più e farò altro. Hanno cercato di ridicolizzare e creare lo scoop su qualcosa. A me però me ne passa per il c***o. Se poi ci sono psicopatici del sistema o frustrati dei social che ci romanzano sopra è un’altra storia e mi viene da ridere. Sto sondando il mio lavoro tutto qui”.