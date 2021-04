Dopo Andiamo Avanti, Monte torna con Work This Out.

Chi (come me) pensava che la carriera da cantante per Francesco Monte fosse solo una parentesi passeggera si sbagliava. L’ex tronista fa sul serio e dopo Siamo Già Domani e Andiamo Avanti domani pubblicherà un altro singolo. Il pezzo si chiama Work This Out e sarà un duetto con un artista internazionale, Lee Ryan. Intervistato da Vanity Fair Monte (che ha imitato Harry Styles a Tale e Quale Show) ha descritto il brano come ‘pop dalle sonorità anni 90’.

“Questa canzone è un sogno che si realizza: sono cresciuto con le canzoni delle boy band, ho imparato a cantare grazie alle canzoni che ascoltavo, e lavorare oggi con Lee per questo progetto che abbiamo partorito insieme è un’emozione stupenda. Tutto è nato lo scorso gennaio. Abbiamo iniziato a lavorare e, dopo tre mesi e mezzo, siamo qui. Lui è un artista molto umile, d’altri tempi, un grande professionista. Il feeling tra noi c’è stato subito, anche se con qualche iniziale difficoltà con l’italiano e l’inglese: molti cantanti si sentono arrivati a prescindere ma Lee, che ha lavorato con Madonna e Stevie Wonder e venduto 25 milioni di copie, è quello che ti dice di essere stato semplicemente fortunato per aver vissuto e lavorato in un contesto diverso dal tuo. Se uno ti dice così, non potrai mai pensare male di lui”.

Curiosissimo di sentire questa collaborazione tra l’ex gieffino a il leader dei Blue.

