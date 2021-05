La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi è archiviata da tempo, ma ieri Giada Di Miceli nella trasmissione Non Succederà Più ha chiesto all’ex tronista di un episodio che riguarda la sua ex.

La conduttrice di Radio Radio si riferiva a quando al GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha detto di non essere in buoni rapporti con Francesco Monte: “Succede che nella casa Zorzi ha parlato di te con la tua ex Giulia Salemi e…”

L’ex tronista ha interrotto la Di Miceli: “Sì ma non c’è bisogno che racconti tutta la storia. Ti concludo dicendo che io e lui siamo in buoni rapporti. Tanto la gente da casa sa già tutto. Soprattutto quando non ho piacere che si nomino situazioni e persone che non mi interessano. […] A me il gossip non è mai piaciuto. Ho sempre odiato il gossip. Quello cattivo? No, a me nemmeno il gossip buono piace”.

Ha sempre odiato il gossip ma ha fatto il GF Vip, L’Isola e Uomini e Donne? No fermate il gioco, non ho capito, gelato!



Francesco Monte sbotta: “Io vado anche a denunciare”.

“Sono stato nominato a L’Isola dei Famosi? Non seguo quel programma adesso. Sai cosa rispondo? Contenti loro… Anzi il problema è che se a distanza di anni vengo tirato in mezzo si facessero una domanda loro, non io. A una certa quando uno non parla, non dice nulla, essere tirato in ballo o sentire il mio nome da gente che non ha più a che fare con me, a una certa iniziano a girarmi. Quindi quando è troppo è troppo, quando è stop è stop. Poi c’è una reazione. La differenza è che io non vado a parlare in televisione, io vado a denunciare di persona. Io non voglio essere rotto i co****ni, detto chiaramente. Non li rompo agli altri e non devono romperli a me.

E io non lancio frecciatine, parlo di tutti in generale, anche di chi non mi conosce e parla come se mi conoscesse. La festa è finita basta. Sto segnando tutta una serie di cose. Francesco Monte è stato all’ascolto per anni e adesso passa al contrattacco. Però farò un contrattacco serio dove la gente si dimentica che dire determinate cose è diffamazione e calunnia. Si andassero a studiare le cose. Così forse capiscono se e come aprire bocca. Qua la colpa in primis è dei programmi che permettono di parlare. la colpa è di tutti a catena“.

Francesco Monte che si segna i nomi da denunciare…

L’ex tronista scopre che al GF Vip 5 hanno parlato di lui.

Lo scorso dicembre Francesco Monte ha scoperto che al Grande Fratello Vip 5 hanno parlato di lui e non l’ha presa bene.

“No, non sto vedendo il Grande Fratello Vip e possiamo anche parlare di altro. Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto”.

La chiamo io o la chiamate voi? ANTONELLAAA…