Francesco Monte nella giornata di ieri ha letteralmente sbroccato contro l’arruolamento di Ana Mena al prossimo Festival di Sanremo (parlando di “con tutti gli artisti italiani che ci sono perché lei”) ed ora, dopo l’articolo redatto da All Music Italia, tutto sembrerebbe essere più chiaro.

Ana Mena a Sanremo, Francesco Monte: “Con tutti gli artisti italiani che ci sono una straniera?” https://t.co/hUubJCfsan #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 5, 2021

“Ma come ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?” – ha scritto Francesco Monte su Instagram – “Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.

All Music Italia, infatti, in un articolo dal titolo “Sanremo 2022 gli esclusi” ha stilato una lista di cantanti che sono stati probabilmente trombati da Amadeus (verbo trombare, figurativo: respingere un candidato, bocciare). Fra loro? Anche Francesco Monte.

Francesco Monte sarebbe ovviamente in buona compagnia. Oltre lui sarebbero stati esclusi anche artisti del calibro di Red Canzian (nonché fresco vincitore della seconda edizione de Il Cantante Mascherato), Francesco Gabbani, Marco Masini, Ron, Bobby Solo, i Matia Bazar ed anche i Jalisse. Quest’ultimi esclusi dal Festival di Sanremo per 25 anni consecutivi.

Francesco Monte e gli altri (ipotetici) esclusi dal Festival di Sanremo 2022, la lista

Ron

Marco Masini

Red Canzian

Lorenzo Fragola

Bobby Solo

Povia

Francesco Gabbani

Giovanni Caccamo

Leo Gassmann

Gaudianio

Tecla e Alfa

Francesco Monte

Pierdavide Carone

Mr. Rain

Mauro Ermanno Giovanardi

Emanuele Aloia

Cor Veleno con i Tre Allegri Ragazzi Morti

Marcella Bella

Dolcenera

Simona Molinari

Anna Tatangelo

Bianca Atzei

Nina Zilli

Ariete

Maria Antonietta

Mara Sattei

The Kolors

Boomdabash

L’Orchestraccia

Eugenio in Via di Gioia con Elio

Le Deva

I Legno

Matia Bazar

Jalisse