Dopo la batosta presa da Cecilia Rodriguez e archiviata la breve storia con Giulia Salemi, Francesco Monte due anni fa si è messo con Isabella De Candia. Da qualche tempo però circolavano dei rumor su una presunta crisi tra i due e oggi il settimanale Chi ha parlato addirittura di “rottura”.

Lui ci spera, ma Isabella ha preso la sua decisione…

“L’amore va benissimo, sono felicissimo, contentissimo, rilassato, tranquillo e sereno. Lei si chiama Isabella ed è pugliese come me. Precisamente è di Molfetta, non c’è molta distanza tra noi. Litighiamo anche in pugliese. Come si dice? Mogli e buoi dei paesi tuoi. Insieme stiamo tanto bene. Adesso però non mostro tutto sui social. Con le mie vecchie storie mostravo di più, adesso invece voglio tenere la storia privata. Le mie ex usavano i social molto più di me e quindi per questo vedevate di più.

Isabella cos’ha di speciale? Lei è molto normale e questo è specialissimo. Noi ci troviamo a casa nostra in Puglia pur facendo lavori nel mondo dello spettacolo. Questo mi piace, è una ragazza molto concreta”.