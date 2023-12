Francesco Monte è diventato un trapper col nome d’arte Kinari, ecco il singolo di debutto

Se fosse stato il primo aprile avrei pensato a un pesce d’aprile, invece è tutto vero. Francesco Monte è diventato un trapper e col nome d’arte di Kinari ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Repetir. I commenti all’audio su YouTube, ovviamente, li ha disattivati. Premete play e capirete perché.



“A mezzanotte conoscerete Kinari” – ha scritto Francesco Monte su Instagram – “Il mio alter ego, la mia rinascita“.

Beppe Gallo, produttore di Repetir, ha così descritto questa rinascita dell’ex tronista. “Conosco Francesco Monte qualche mese fa per circostanze astrali. In una serie di ritrovi serali in studio scopro con interesse l’uomo dietro il personaggio e dopo poco è stata subito battaglia creativa. Da una di queste battaglie nasce Kinari. Poche settimane dopo, oggi è fuori l’episodio 1 di 4 di questa storia. Buon viaggio Kinari. Ringrazio tutti gli amici saliti a bordo“.

Insomma, il Francesco Monte di Uomini & Donne, di Teresanna, di “Chechu Que Pasa?”, del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi non esiste più. Ora esiste Kinari. Riuscirà il nuovo nome d’arte a portargli più fortuna dei suoi singoli cantati col vero nome?