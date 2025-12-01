Francesco Mariotti: da calciatore a frate in Italia

Francesco Mariotti ha 25 anni e attualmente è il più giovane nella Fraternità Francescana di Betania, la stessa che ha accolto anche suor Elena Tuccitto, un’ex atleta di karate. Francesco ama lo sport e in passato giocava a calcio nell’Indomita Quarata e poi nel Capolona.

Aveva anche un lavoro alla Ceia, un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di metal detector. La sua vita era quella di un tipico millennials, fatta di sport, lavoro, amici e smartphone, fino a quando non è arrivato il Covid. In quel periodo, tutto è cambiato.

Francesco ha scelto di mettere Gesù al centro della sua esistenza e ha deciso di intraprendere la strada dei voti con una grande consapevolezza e una crescita che arriva da lontano. L’aspetto della fede c’è sempre stato nella sua famiglia, sua mamma era la sua catechista alla parrocchia di San Leo di Arezzo.

Dopo aver ricevuto tutti i sacramenti, ha continuato a frequentare la parrocchia anche dopo la Cresima. La sua vita aveva preso la strada di tutti i ragazzi della sua età, giocava a pallone e studiava, e appena finito il suo percorso, è stato assunto alla Ceia. Poi, con l’arrivo del Covid, si è fermato e ha iniziato a pensare alla sua vita, rendendosi conto che c’era qualcosa di più.

Ha deciso di andare incontro a Gesù e di metterLo al centro della sua vita. Ha lasciato il lavoro alla Ceia e il 15 ottobre è entrato in Fraternità. Ha scelto la Fraternità Francescana di Betania perché, nel momento del discernimento, alcune persone gli avevano parlato delle Vertighe, il santuario che si trova a Monte San Savino, e lì ha avvertito un senso profondo di pace e si è sentito a casa.

I frati della Fraternità di Betania sono un ordine Mariano-Francescano, fratelli e sorelle, e la comunità è nata nel 1982, fondata da Padre Pancrazio a Terlizzi, in provincia di Bari. Francesco, che vive a Terlizzi, indossa con gioia e umiltà il saio azzurro che richiama lo spirito Mariano che anima la Fraternità.

Quando gli chiedono cosa ne pensa dei suoi coetanei, lui risponde semplicemente “c’è speranza”, anche lui era uno di loro, giocava a pallone, lavorava, usciva con gli amici e si “perdeva” dentro il cellulare, poi la sua vita è cambiata, ha sentito il richiamo di Dio. Vorrebbe dire ai suoi coetanei che Dio è amore, non è soltanto un bel valore, un ideale, Lui è una persona viva che si fa incontrare, che vi vuole incontrare, cercate di vivere in pienezza, ricercate la verità, è positivo porsi le giuste domande, la vita è bella e vale la pena di viverla nell’Amore.