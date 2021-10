Se gli chiedi cosa fai, lui ti risponde con un sorriso, quasi volesse scusarsi per l’ambizione: “Sviluppo un approccio scientifico basato sull’intelligenza artificiale, per facilitare la ricerca della verità e l’obiettività dell’informazione”. Francesco Paulo Marconi, italo-portoghese di 35 anni, è un giornalista computazionale, uno dei più innovativi in circolazione. Nel 2020 ha pubblicato “Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism”, diventato in beve tempo un libro di riferimento per l’industria delle news e considerato dalla Book Authority americana uno dei migliori nel settore.

Nello stesso anno Marconi ha fondato Applied XL (con la quale ho collaborato), startup finanziata dai venture capitalist della Silicon Valley e che ha l’obiettivo di tracciare la salute delle persone, dei luoghi e del pianeta, fornendo informazioni in tempo reale basate su algoritmi editoriali verificati da esperti. Un successo che Marconi ha maturato attraverso un decennio di ricerca e lavoro presso alcune delle migliori istituzioni degli Stati Uniti: master in Business and Data Journalism alla University of Missouri, fellow alla Columbia University Tow Center e ricercatore affiliato al Laboratory for Social Machines del MIT Media Lab.

A New York, città nella quale ha scelto di vivere (“da sempre sogno e priorità”), Francesco trova il modo di applicare le sue ricerche su intelligenza artificiale e giornalismo: nel 2011 viene assunto alla Associated Press, dove co-dirige il dipartimento di AI & Newsroom automation; nel 2018 lascia l’agenzia per andare a dirigere il dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Wall Street Journal. Poi, nel 2020, il grande passo: si licenzia dal WSJ per co-fondare Applied XL.

A New York Francesco, che è nato a Coimbra da madre portoghese e padre italiano, vive con la moglie Rachel, il figlio Maximo e un pesciolino rosso, “Sushi”. Nel tempo libero, poco, pratica la meditazione (“Venti minuti tutte le mattine”) e dipinge ad acquerello. Può capitare di vederlo sfrecciare a Central Park sul suo longboard skate. Nel 2017 MediaShift lo ha inserito tra i 20 principali innovatori nell’ambito dei media digitali e Editor & Publisher lo ha indicato fra i 25 leader under 35 dell’editoria.

Francesco, cominciamo dall’inizio: come nasce la passione per il giornalismo?

Il primo ricordo che ho risale a quando avevo 5 o 6 anni e qualcuno mi chiese cosa avrei voluto fare da grande: “Vorrei creare un canale tv”, fu la mia risposta. Alla fine ho studiato economia e statistica e il mio primo lavoro è stato alle Nazioni Unite a New York, dove ho collaborato a progetti di sviluppo tecnologico nei paesi in via di sviluppo.

Mentre ero alle Nazioni Unite ho lavorato a un progetto su media e democrazia. Stavo analizzando il ruolo dei social media nella Primavera Araba e come Internet venisse utilizzato come strumento di coordinamento tra i cittadini. In quel momento mi resi conto che ci trovavamo a un punto di svolta nel modo in cui le notizie e le informazioni potevano essere condivise da parte degli individui e delle organizzazioni. Mi sono appassionato al giornalismo e al ruolo della tecnologia. Sono entrato all’Associated Press, dove ho lavorato allo sviluppo di nuove tecnologie per la raccolta e selezione delle notizie, e, in seguito, sono diventato il responsabile della sezione ricerca e sviluppo (R&D Lab) del Wall Street Journal.

L’anno scorso ho deciso di fondare la mia azienda, Applied XL, dove utilizziamo il giornalismo computazionale per sviluppare nuovi modi di creare business intelligence per le aziende di diversi settori.

Che idea ti sei fatto del giornalismo nelle tue esperienze?

Il denominatore comune è il giornalismo computazionale, che applica metodi scientifici alle fonti, l’analisi e la distribuzione delle informazioni. Il mio punto di vista è incentrato sulla premessa che i fatti-notizia possono essere tracciati e spiegati con lo stesso livello di rigore analitico utilizzato dagli scienziati per studiare il mondo naturale. Ha a che fare con la costruzione di strumenti che rilevano eventi notiziabili in flussi continui di informazioni.

Il giornalismo computazionale è un campo recente, ma sta rapidamente diventando fondamentale per tutte le redazioni, incluse AP e WSJ. La sua crescita è una risposta all’imponente flusso di informazioni al quale la società è esposta. Questo flusso ci presenta una nuova sfida che non può essere risolta esclusivamente con i metodi del giornalismo tradizionale. L’esplosione di dati – provenienti da web, sensori, smartphone, satelliti – ci ha traghettati in un ambiente dove c’è sovrabbondanza di informazione. Come società produciamo e conserviamo più informazioni adesso che in qualsiasi momento precedente nella storia umana: eliminare l’informazione indesiderata richiede molto più sforzo che accumularla.



Per fortuna ci viene in aiuto il giornalismo computazionale che utilizza i metodi della data science e della computer science per consentirci di filtrare grandi volumi di informazioni in modo molto più efficace. Si tratta di contestualizzare dati grezzi monitorando continuamente più fonti, elaborandoli e verificandoli in tempo reale. L’intelligenza artificiale, in particolare machine learning, natural language processing (NLP) e natural language generation (NLG) svolgono un ruolo importante in questo nuovo processo. Essere in grado di utilizzare la AI per ricavare segnali analitici consente ai giornalisti di basare gli articoli sui fatti che, alla fine, sono la base per stabilire una “verità condivisa”.

L’editoria italiana sembra impermeabile alla cultura degli R&D Lab. E’ un errore? Quanto è importante per un giornale avere un laboratorio di ricerca e sviluppo interno?

L’industria delle notizie è sulla frontiera di un cambiamento così dirompente che i flussi di lavoro attualmente esistenti nelle redazioni dovranno evolvere in qualcosa di completamente nuovo. Al centro di questo cambiamento c’è l’intelligenza artificiale e tutti i capovolgimenti tecnologici che ne derivano. Questa innovazione ha un impatto su tutti i processi del lavoro giornalistico: raccolta, elaborazione e distribuzione delle notizie. I professionisti che non abbracceranno questo cambiamento corrono il serio rischio di rimanere indietro.

E, purtroppo, c’è ancora un divario profondo tra le redazioni negli Stati Uniti e quelle in Europa, tra quelle grandi e le piccole. A mio parere, investire in R&D lab non è una opzione, è una necessità.

Come cambia il lavoro nelle redazioni?

Il nuovo modello di giornalismo deve promuovere più collaborazione tra redazione, staff tecnologico e area business, che devono lavorare insieme per individuare nuove opportunità e affrontare le sfide esistenti. E’ anche fondamentale che chi guida i media guardi oltre il proprio settore per individuare e applicare le migliori pratiche che aiutino i team a comprendere meglio il pubblico, le nuove tecnologie e i cambiamenti generazionali.

L’intelligenza artificiale rappresenta per l’industria delle news una trasformazione diversa da tutte quelle che abbiamo visto in precedenza. Non possiamo fare finta di niente: la simbiosi tra giornalismo e tecnologia – due mondi con culture e modelli di business storicamente diversi – sta creando sia tensioni che opportunità.

Oggi, le organizzazioni giornalistiche devono comportarsi come startup e i giornalisti devono espandere le proprie competenze ben oltre il semplice reportage. Devono imparare a sfruttare i dati, creare prodotti, conoscere le dinamiche di business ed esplorare nuove piattaforme per distribuire i contenuti e fare crescere il proprio pubblico.

Ma si deve stare attenti a non commettere errori: quando ricerca e sviluppo sono separate dalla redazione e concentrate in un unico dipartimento che procede per conto proprio, questa è la ricetta per un sicuro fallimento. L’innovazione deve essere abbracciati da tutti.

Quali altri errori le aziende editoriali impegnate nell’innovazione dovrebbero evitare?

Come detto, al primo posto metterei la mancanza di comunicazioni trasparenti e decisioni condivise tra i team che si occupano di prodotto e tecnologia e il resto della redazione. Un altro errore frequente è dare troppa attenzione alla sperimentazione senza aver prima individuato una direzione reale e un allineamento coerente con la strategia complessiva della redazione. Infine, aggiungerei l’isolamento rispetto a riunioni importanti che avvengono in altri settori dell’azienda. L’informazione è un prodotto collettivo, se si escludono alcuni settori, che quelle tecnologie dovranno applicare nel loro lavoro quotidiano, prima o poi, in qualche modo, si paga il conto.

Il modello di business nato con la Penny Press, basato su vendite in edicola e pubblicità, è in crisi forse irreversibile. Cosa serve al giornalismo per ritrovare una propria sostenibilità?

Fino ad oggi, i media hanno generato ricavi principalmente attraverso vendite, abbonamenti e pubblicità mostrata sui propri spazi. La quantità di denaro guadagnato corrisponde, almeno indirettamente, alla dimensione del pubblico che visita le pagine.

Ora l’obiettivo non è più semplicemente acquisire traffico attraverso i motori di ricerca e i social media. Gli editori guardano anche ad alleanze con piattaforme di terze parti. Le strategie di acquisizione di traffico hanno come obiettivo principale di portare i lettori sui siti dell’editore, mentre le “content syndication” hanno lo scopo di coinvolgere il pubblico anche al di fuori dei siti dell’editore e di monetizzarlo attraverso accordi di compartecipazione con piattaforme di terze parti.

Ciò richiede non solo nuovi modelli di business, ma anche nuovi modi di pensare dal punto di vista editoriale. Le redazioni stanno diventando responsabili di più piattaforme e i giornalisti non sono più semplici reporter: sono “information officer” che devono adattare le proprie storie e il quadro in cui raccolgono informazioni a piattaforme diverse.

La distribuzione e l’ottimizzazione delle notizie stanno già influenzando la scrittura giornalistica con l’aumento di nuove tipologie di titoli e l’attenzione alla lunghezza ottimale degli articoli. Per fare un esempio, l’analisi dei contenuti pubblicati sulla piattaforma di blogging Medium ha rilevato che gli articoli che richiedono sette minuti per essere letti catturano in media la maggior parte del tempo di lettura su quel particolare sito.

E non c’è dubbio che il nuovo modello di giornalismo abbia un impatto maggiore quando integra in tempo reale i feedback del pubblico. Questo significa che i reporter devono adattare il loro modo di lavorare a una forma di narrazione più coinvolgente e dinamica: un nuovo modo di fare giornalismo.

Cosa serve per introdurre soluzioni di AI nelle redazioni?

La trasformazione della redazione non riguarda tanto la tecnologia, quanto il cambiamento culturale. Per questo è fondamentale, prima di tutto, la promozione di un ambiente dove i giornalisti sono incoraggiati a sperimentare, fallire, ricevere feedback, ritentare.

L’intelligenza artificiale non sostituirà il ruolo del giornalista, al contrario potenzierà i reporter, che avranno maggiori opportunità di approfondire le storie e di trasformare la narrazione da passiva in attiva. Anche se la transizione non sarà semplice, il contributo personale dei giornalisti rimarrà centrale nel processo. Questo modello di giornalismo richiede un nuovo modo di lavorare che sia allineato con gli obiettivi strategici della redazione per costruire narrazioni più efficaci e potenti.

Come si sviluppano i sistemi editoriali automatizzati e le notizie create dalle macchine?

Lo sviluppo della automazione e dei processi di AI nelle redazioni richiede un notevole lavoro umano. Quando l’intelligenza artificiale fa il suo ingresso nelle redazioni, le attività di creazione e gestione di questi strumenti cambiano anche la composizione delle competenze dei giornalisti.

In futuro vedremo più redazioni alla ricerca di giornalisti che capiscano come lavorare con la AI, redattori che sanno come supervisionare strumenti intelligenti, programmatori in grado di progettare programmi computerizzati, designer che valutano l’esperienza degli utenti nella fruizione di contenuti generati dalla AI. In questo senso, l’intelligenza artificiale non sta sostituendo il lavoro dei giornalisti, ma sta creando ruoli nuovi, come gli ”automation editor”, che sono responsabili dei flussi di notizie realizzate con la AI e garantiscono la loro affidabilità editoriale, e i giornalisti computazionali, che applicano i metodi informatici e della data science per indagare sulle storie.

Qualche esempio?

Esistono molti casi di studio di diverse testate, ma posso evidenziarne alcuni ai quali ho lavorato in passato. Alla Associated Press abbiamo utilizzato la “natural language generation” per automatizzare parte della copertura finanziaria e sportiva dell’agenzia. Nel settore delle notizie economiche, l’agenzia è passata dalla copertura di 300 aziende con i soli giornalisti a oltre 4.400 report finanziari con l’aiuto delle macchine intelligenti. Cosa significativa: sebbene il volume di contenuti prodotti sia aumentato in modo significativo, il tasso di errore è diminuito. Questa sperimentazione è iniziata nel 2013 ed è una delle prime esperienze di giornalismo computazionale realizzate da una delle più grandi aziende editoriali.

Al Wall Street Journal, abbiamo creato Talk 2020, una piattaforma di analisi e ricerca testuale basata sulla AI che consente alla redazione di accedere a 30 anni di dichiarazioni pubbliche fatte dai politici. Questo strumento estrae trascrizioni da discorsi, comizi, interviste e conferenze stampa. La piattaforma permette ai reporter di tenere traccia di cosa dicono i politici, studiare come sono cambiate le loro posizioni negli anni sui singoli problemi, esplorare i modelli di discorso ed eseguire altre analisi del testo. Questo progetto, inizialmente partito come strumento interno, durante le elezioni del 2020 è stato reso disponibile anche agli abbonati della testata.

Molti giornalisti temono che le nuove tecnologie di frontiera possano contribuire a fare perdere posti di lavoro. Paure fondate?

L’intelligenza artificiale libera i giornalisti dal tempo speso per attività ripetitive e li aiuta con le analisi dei dati su ampia scala, in modo che possano dedicare più tempo alle mansioni più intellettuali e creative.

Il successo di una redazione dipende dal modo in cui i giornalisti sviluppano questi nuovi strumenti, e dalle considerazioni etiche, editoriali ed economiche che sono alla base delle loro decisioni.

In termini meno teorici, l’AI è una trasformazione radicale che modifica anche i costi strutturali per la produzione di informazione. Una volta che la tecnologia appropriata è installata e operativa, creare grandi quantità di contenuti potrebbe costare vicino allo zero. Il mondo sta evolvendo da uno stato di scarsità di informazioni a un ecosistema di abbondanza. In questo contesto, l’utilizzo della intelligenza artificiale sta rendendo più facile ed economico produrre contenuti, e ciò rappresenta sai una opportunità sia una sfida.

L’AI non è una minaccia, se usata come strumento di potenziamento. Ad esempio, questa tecnologia può aiutare i giornalisti a fare più inchieste analizzando enormi set di dati e mettendo in evidenza le relazioni tra i dati che sarebbero invisibili anche ai reporter investigativi più esperti. Il computer gestisce i numeri, permettendo al giornalista di concentrarsi sul racconto.

Quindi, in sintesi, per rispondere alla domanda: i giornalisti non dovrebbero vedere la AI come una minaccia, ma dovrebbero avere un atteggiamento proattivo studiando e comprendendo come questa può avere un impatto sul loro ruolo.

Uno dei principi del giornalismo è la trasparenza. Come si traduce nell’era degli algoritmi?

Nello stesso modo in cui i giornalisti fanno domande alle fonti umane, dovrebbero essere in grado di investigare gli algoritmi per capire il loro funzionamento interno. Questo processo, chiamato “algorithmic auditing”, prevede controlli regolari per verificare eventuali distorsioni nei set di dati,

la supervisione umana nel ciclo di tutto il sistema di AI e standard di trasparenza nello stesso modo in cui le redazioni seguono standard editoriali.

Qual è il modello di AI applicato da Applied XL e quanto è importante la competenza umana?

Applied XL sviluppa algoritmi editoriali per estrarre informazioni notiziabili dai dati, con un focus iniziale sulle scienze naturali, la salute e l’industria farmaceutica. Questo processo ci permette di generare alert e approfondimenti specifici per le aziende e i professionisti. La società è composta da giornalisti computazionali che sviluppano algoritmi personalizzati basati su principi editoriali e validati dalla supervisione di esperti mondiali che decidono quali pesi e parametri applicare al sistema di notizie AI.

Una missione ambiziosa: misurare la salute delle persone, dei luoghi e del pianeta con strumenti di machine learning e una lente giornalistica. Vi siete ispirati a un modello?

Aziende come Dow Jones e Bloomberg sono state originariamente create con l’obiettivo di raccogliere i dati finanziari, normalizzarli e fornirli a individui e organizzazioni. Fin dalla loro istituzione, queste aziende si sono evolute in capisaldi fondamentali della infrastruttura economica globale.

Ci siamo chiesti: cosa accadrebbe se potessimo creare qualcosa di simile per aiutare altri settori a guidare la crescita oltre il semplice capitale, come ad esempio stimolare il progresso delle scienze naturali, dell’energia, delle infrastrutture e della catena di approvvigionamento? E se potessimo definire in tempo reale una “verità fondamentale” in grado di mostrare come funziona il nostro sistema sanitario, o di fornire una valutazione dell’impatto ambientale di una organizzazione, o trasmettere lo stato delle infrastrutture locali? E se potessimo tracciare e contestualizzare cambiamenti significativi nella salute delle persone, dei luoghi e del pianeta con lo stesso rigore e dettaglio analitico che abbiamo per i mercati finanziari?

Questa è stata l’idea di partenza. Le aziende e i governi hanno sempre più spostato le loro operazioni online. In questo modo lasciano tracce di dati che, se correttamente estratte, possono fornire informazioni uniche su come funzionano queste entità. Enormi raccolte di dati in tutti i settori hanno un incredibile potenziale per determinare come funzionano queste organizzazioni: tutto quello di cui abbiamo bisogno è un approccio sistematico per consolidare e contestualizzare tali dati e trasformarli in informazioni fruibili.

Applied XL costruisce sensori digitali per rilevare cambiamenti altamente rilevanti attraverso i dati di specifici settori, con l’obiettivo di scoprire informazioni critiche prima che diventino notizie.

A quali progetti state lavorando?

Attualmente siamo impegnati sul primo verticale “health of people”, che è focalizzato sul tracciamento di nuove cure, modalità di prevenzione e diagnosi delle malattie per garantire il benessere umano.

La nostra piattaforma di intelligence fornisce alert contestualizzati in tempo reale rilevando cambiamenti altamente significativi nei dati delle scienze naturali, studi clinici, ricerca e regolamentazione dei farmaci.

Facciamo emergere segnali importanti utilizzando algoritmi sviluppati da esperti e codificati con una struttura di priorizzazione che elimina il rumore di fondo, cioè tutto ciò che è irrilevante dal punto di vista dell’informazione. La piattaforma è attualmente utilizzata da professionisti di aziende farmaceutiche, ospedali e investitori nel settore sanitario.

Big data, AI, algoritmi: il giornalismo sembra destinato ad incamminarsi sempre più sulla strada delle competenze scientifiche?

Nella società dei big data il giornalismo deve diventare una scienza. Ciò che oggi definiamo notizia, nei prossimi decenni evolverà in un processo esponenzialmente più focalizzato sulla ricerca di valori statistici anomali e sulla loro spiegazione attraverso la prospettiva umana. Gli algoritmi editoriali giocheranno un ruolo importante nel modo in cui tutte le testate giornalistiche raccoglieranno e analizzeranno i dati. Ciò non significa che il futuro del giornalismo sarà delegare il lavoro alle macchine. E’ l’opposto. I giornalisti sono ancora quelli che decidono quali pesi, parametri e principi di trasparenza applicare ai modelli di machine learning. Le migliori performance di giornalismo computazionale avvengono quando si coniuga la capacità di rilevare questi segnali dai dati con la convalida e la contestualizzazione da parte degli umani.

Come si devono formare i giornalisti del futuro? Quali competenze dovranno avere?

Il giornalismo moderno sta diventando un campo multidisciplinare che assimila le migliore pratiche da aree diverse del sapere, tra le quali data science, ingegneria e sviluppo del prodotto. In termini di competenze specifiche, per i giovani professionisti è importante conoscere i linguaggi di programmazione, come Python, R e SQL (utilizzati anche nel data journalism tradizionale). Inoltre, i giornalisti computazionali devono essere informati anche sul machine learning, sulla natural language generation (NLG) e sul natural language processiong (NLP). Poiché l’intelligenza artificiale svolge un ruolo importante negli strumenti sviluppati dai giornalisti computazionali è altrettanto importante comprendere come funzionano l’accesso ai dati e i servizi di cloud.

Le tecnologie evolvono, ma la professione rimane la stessa: ricercare la verità. Come si concilia tutto questo nel mondo degli algoritmi?

Per mettere a frutto l’intelligenza artificiale nella “ricerca della verità”, i giornalisti devono iniziare a sperimentarla. Questo non significa che debbano diventare dei tecnologi, ma devono essere più preparati e reattivi ad accogliere le trasformazioni. Non si tratta di una particolare tecnologia; si tratta di adattabilità editoriale.

La tua formula di giornalismo?

Fare giornalismo significa essere uno scienziato dell’informazione. Nel prossimo decennio, la società dovrà affrontare sfide straordinarie: crescente probabilità di pandemie globali, infrastrutture fatiscenti, effetti dei cambiamenti climatici. In questo contesto è urgente riconsiderare come facciamo informazione. La buona informazione svolge un ruolo vitale nella creazione di una realtà condivisa e disegna un quadro di riferimento comune tra il pubblico: questo consente a individui, governi e organizzazioni di lavorare in direzione di soluzioni condivise, predittive e sorrette dai dati.

Per affrontare tutto questo dobbiamo muoverci verso un giornalismo più scientifico e analitico, un giornalismo in grado di contestualizzare i dati grezzi, tracciare continuamente più fonti, elaborarle e verificarle in tempo reale. Questo è il giornalismo computazionale.

Abbiamo bisogno di sistemi che ci permettano di rilevare e contestualizzare i dati provenienti da una vasta gamma di fonti al ritmo continuo con cui monitoriamo i mercati azionari. Questi sistemi richiedono una capacità che attualmente non è supportata dalle redazioni tradizionali, poiché monitorare più fonti di dati contemporaneamente supera le capacità manuali.

Allo stesso tempo, questi sistemi hanno bisogno di quella trasparenza che le aziende tecnologiche non sono riuscite ad offrire. Per questo i giornalisti dovranno essere in grado di indagare gli algoritmi, di capire e svelare il loro funzionano interno. Ciò permetterà la creazione di algoritmi affidabili e aiuterà a evitare le insidie dei sistemi puramente autonomi, i pregiudizi e gli errori delle macchine. Applicando i principi giornalistici nello sviluppo delle tecnologie, possiamo mitigare i pregiudizi indesiderati dell’intelligenza artificiale e garantire imparzialità e equità.

Per approfondire:

Francesco Marconi, “Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism”, Columbia University Press 2020.

Francesco Marconi, “Diventa autore della tua vita”, Bur Rizzoli 2019.

Francesco Marconi, Till Daldrup, Rajiv Pant, “Acing the Algorithmic Beat, Journalism’s Next Frontier” , NiemanLab 2019.

Francesco Marconi, Till Daldrup, “How The Wall Street Journal is preparing its journalists to detect deepfakes” , NiemanLab 2018.

Francesco Marconi, “3 strategies journalists can use to uncover the effects of AI”, The Ethics and Governance of AI Initiative 2018.