Francesco Mango rivela a Barbara d’Urso: “Sono bisessuale, mia moglie lo sa”

Da mesi Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si occupa del caso di Viola Valentino e del marito Francesco Mango, che ha rivelato di essere affetto da disturbo bipolare. L’uomo è stato accusato di aver tradito la compagna, ma ha sempre negato e ieri è tornato da Carmelita per fare un’altra rivelazione. Francesco Mango ha dichiarato di essere bisessuale e di aver anche avuto una cotta per Vladimir Luxuria. Le due cose – ovviamente – non sono collegate, visto che Vlady è una donna.

“Grazie a te sto ritrovando un po’ di dignità e sto facendo un bel lavoro. Devo lanciare un piccolo sassolino. Voglio lanciare questo sassolino che ho nel cuore. Io frequentavo le discoteche e vivevo a Roma. E ho preso una cantonata per Vladimir Luxuria a livello platonico. Non l’avevo mai conosciuta e avevo presto questa cotta. Da lì avevo capito che sono bisessuale platonico. Perché poi quando l’ho raccontato a mia madre, tac, automaticamente fuori casa subito. Mi hanno detto un bel goodbye. Queste dicerie per anni dopo… fanno male, alla fine come dice mia moglie e il mio migliore amico… mi sono levato il sassolino e sto meglio. So che dire che sono bisessuale non è scioccante.

Tu sei una persona che sei riuscita a tirarmi fuori tutto. Però questa volta non mi abbandonate perché è brutto restare soli. Mia moglie Viola sa che sono bisessuale. La cattiverie delle persone che mi hanno scritto cose brutte per anni. Se ho mai tradito Viola? No! Questa confessione ha senso per me e ora starò un’altra settimana a letto. So che non è una malattia essere bisessuale. Non è che ora sono innamorato di Vlady, è una cosa successa anni fa. Ora dico che potrei innamorarmi di chiunque. Sono rimasto solo fuori da qui. Questa mia cosa non l’ho mai detta se non a mia madre e a mia moglie. La gente è cattiva, mi scrivono delle cose brutte. Sono anche bipolare, ma sono cose separate questa e la bisessualità. Ma quando esco di qui rimango solo fidatevi”.