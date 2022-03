Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici: il significato della nuova canzone del cantautore di Carrara.

Nuovo singolo per Francesco Gabbani. A pochi giorni dall’annuncio del titolo del suo nuovo album d’inediti, Volevamo solo essere felici, il cantautore di Carrara riparte proprio dalla canzone che dà il titolo al suo nuovo progetto sulla lunga distanza. Un brano che arriva a distanza di qualche settimana da Ci vuole un fiore, La rete e Spazio tempo, i singoli lanciati dall’artista a cavallo tra 2021 e 2022. Scopriamo tutti i dettagli su questa nuova uscita di uno degli artisti più amati in assoluto in Italia.

Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici: la nuova canzone

Pubblicato l’11 marzo 2022 su tutte le piattaforme streaming, il nuovo brano di Gabbani arriva subito anche in radio. Scritta dallo stesso artista di Occidentali’s Karma insieme a un nome importante della musica italiana, Fabio Ilacqua, è un brano dal testo importante ma dal significato fin troppo semplice, seppur non scontato.

Francesco Gabbani

Come spiegato dallo stesso artista, alla fine tutto ciò che facciamo è solo per la ricerca della felicità, l’unico obiettivo che ci spinge davvero a prendere determinate decisioni. Di seguito l’audio ufficiale della canzone:

Francesco Gabbani: nuovo album e nuovi concerti

A distanza di due anni da Viceversa, il cantautore di Carrara è pronto a lanciare un nuovo album d’inediti, Volevamo solo essere felici. Sarà il quinto della sua carriera, iniziata ufficialmente nel 2014 con Greitist Iz e proseguita con i più famosi Eternamente ora e Magellano, rispettivamente del 2016 e del 2017.

Il nuovo disco verrà presentato dal vivo con due live a maggio, il 6 al Forum di Assago, l’8 al Palazzo dello Sport di Roma. Non si conosce ancora la data d’uscita invece dell’album, che verosimilmente dovrebbe raggiungere i negozi entro inizio primavera.