Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici: la data di uscita e i dettagli sul nuovo album del cantautore.

Francesco Gabbani rompe finalmente gli indugi e ufficializza l’arrivo del suo nuovo album. Dopo aver a lungo parlato dei suoi progetti, senza però svelare troppi dettagli, stavolta il cantautore ha voluto regalare ai fan un motivo per sorridere, svelando il titolo del suo nuovo album. Volevamo solo essere felici sarà il nuovo album dell’artista di Carrara, in arrivo nei prossimi mesi e anticipato a brevissimo dalla title track. Ecco tutti i dettagli sul nuovo progetto sulla lunga distanza dell’ex vincitore di Sanremo.

Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici: il nuovo album

Per svelare il titolo del suo nuovo album, il cantautore ha utilizzato i social con grande arguzia. Negli scorsi giorni ha infatti chiesto ai suoi fan d’indovinare il titolo del disco, suggerendo solo le prime parole: “Volevamo solo essere…“. Inevitabile una pioggia di commenti, alcuni anche molto divertenti: da “vivi” a “umani” e “liberi”, passando per “noi”, “normali”, “uniti”, “vicini”. E c’è anche chi si è spinto a dire che non mancava nulla, e che il titolo era proprio “volevamo solo essere…“.

Francesco Gabbani

Ovviamente c’è anche chi ha indovinato. Un gioco semplice e divertente che ha creato grande suspense attorno all’annuncio dell’artista di Carrara, che solo in queste ore ha svelato l’arcano, dando appuntamento ai fan per l’11 marzo, giorno della pubblicazione della title track. Di seguito il suo post:

I nuovi concerti di Francesco Gabbani

A due anni di distanza da Viceversa, album che ha accompagnato la sua ultima apparizione a Sanremo, conclusa con un buon secondo posto, il cantautore di Carrara è pronto dunque a ripartire da un nuovo album e da un paio di appuntamenti dal vivo molto attesi: il primo è in programma il 6 maggio al Forum di Assago (Milano), il secondo l’8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma.