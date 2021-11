Francesco Gabbani, Spazio Tempo: il video e il significato della nuova canzone dell’artista di Carrara.

Nuova musica nella vita di Francesco Gabbani e dei suoi fan. Il cantautore di Carrara ha pubblicato Spazio Tempo, un nuovo brano che riflette appieno la sua filosofia: prendere la vita per ciò che è. Un pezzo che è stato lanciato in anteprima rispetto al nuovo album, in uscita nelle prossime settimane. Si tratta tra l’altro anche della canzone scelta come sigla di una serie tv della Rai, Un professore, con protagonisti attori importanti come Alessandro Gassmnn e Claudia Pandolfi.

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani, Spazio Tempo: il significato

Una canzone che è una sorta di manifesto, Spazio Tempo, per Francesco Gabbani. Il suo testo ci parla infatti di quelle piccole cose vere ma anche rare, non comuni, che ci aiutano a sorridere anche nei giorni no. Le sorprese, il Natale quando arriva il lunedì, un’eclissi improvvisa nell’ora più assolata. Piccoli esempi di quanto la vita possa regalarci sempre piccole grandi gioie.

Compsota dal cantuatore di Carrara, Spazio Tempo vanta un testo scritto in collaborazione dallo stesso artista insieme a Pacifico, che già aveva lavorato con lui in passato. Di seguito il lyric video ufficiale:

Francesco Gabbani in tour

In questi giorni Gabbani è al lavoro su nuova musica. Sta infatti per completare tutte le canzoni del suo nuovo album, atteso per il 2022 e con tutta probabilità accompagnato anche da alcuni grandi eventi prodotti da Vivo Concerti. Il 6 maggio il cantautore sarà protagonista di un live al Mediolanum Forum di Assago, due giorni dopo replicherà a Roma, al Palazzo dello Sport. I primi eventi di quello che con tutta probabilità sarà il suo nuovo tour in giro per l’Italia. Ancora pochi giorni e ne sapremo di più.