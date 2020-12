A VENT’ANNI ero nel clou del tentativo di dimostrare al “mondo intero” che, nella vita, avrei voluto fare il cantautore. Proprio a 20 anni ho vissuto la mia prima esperienza discografica: un contratto con Sony BMG insieme ai Trikobalto mi ha regalato esperienze molto importanti.

Ma che volevo fare il musicista, il cantautore o il musicante in realtà lo sapevo già da molto tempo e questo, con il senno di poi, è da considerarsi un vantaggio. Sono nato in un ambiente musicale, mio padre era un musicista e ha sempre avuto un negozio di strumenti musicali. A 9 anni ho iniziato a suonare la chitarra seriamente e a 14 ho buttato giù i primi testi.

Ma, a vent’anni, dopo essere uscito dal confortevole ambiente del liceo classico e non aver continuato il percorso di studi, dovevo a tutti i costi dimostrare, in primis ai miei genitori, che la “strada della musica” sarebbe realisticamente potuta diventare un lavoro, un’opportunità concreta. Scrivere canzoni, partire con il treno per andare a Milano a far ascoltare ai discografici i miei lavori, era per me l’unico modo per affrontare la situazione: com’è andata … è facile intuirlo. I miei vent’anni, li ho dunque vissuti con una grande libertà che cavalcava un sogno e, forse, con poca spensieratezza rispetto alla norma, ma rappresentano il momento in cui ho capito e sperimentato che, se credi in qualcosa e se vuoi arrivare da qualche parte, sembra scontato dirlo, ma dipende da te.

Sul nostro profilo Instagram potete trovare le interviste di Gabbani a quattro grandi medici