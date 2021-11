Francesco Gabbani – dopo La Rete – è tornato in classifica con Spazio Tempo (già alla 2 su iTunes Italia), lo splendido brano che fa da colonna sonora alla nuova serie di Rai Uno, Un Professore. Visto che nel remake di Merlì (telefilm spagnolo del 2016) si parla anche di temi vicini alla comunità LGBT, come quelli del coming out o dei sentimenti tra due ragazzi, il cantante di Occidentali’s Karma ha voluto dire la sua sull’amore, che – come dice lui – non dovrebbe MAI spaventare nessuno.

“Grazie per tutti per i meravigliosi messaggi che mi state mandando per Spazio Tempo. Una canzone che abbiamo deciso di non lavorare come un singolo tradizionale ma che sento sta arrivando al cuore di molti di voi. Sono felice che questo brano accompagni una serie fortunata come “Un Professore” che tratta temi sicuramente importanti per le nostre vite. E ora dico quello che penso io. Dal canto mio, non posso non dire che l’amore, quando è condiviso, a prescindere dall’orientamento sessuale o dalla propria identità di genere, non può fare paura e va sempre protetto e tutelato”.

Francesco Gabbani canta dal vivo Spazio Tempo a Che Tempo Che Fa.

Oltre ad aver parlato d’amore e della serie Un Professore, ieri sera Francesco Gabbani è anche stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. E proprio su Rai Tre il cantante toscano si è esibito con un bellissimo live (accompagnato soltanto dal pianoforte) di Spazio Tempo, uno dei suoi pezzi più belli di sempre.

Un punto nel tempo”@frankgabbani live al piano con “Spazio Tempo” a #CTCF da @fabfazio pic.twitter.com/Qw7ZpJhGY9 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 28, 2021