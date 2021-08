Francesco Gabbani, La rete: il nuovo singolo del cantautore di Carrara, primo estratto dal nuovo album in arrivo.

Francesco Gabbani sta tornando e non vede l’ora di poter condividere la sua nuova musica con tutti i suoi fan. L’artista, reduce da un’intervento alle corde vocali per risolvere un piccolo problema, è più gasato e carico che mai. Ha già annunciato due nuove date dal vivo, e l’arrivo di un prossimo album. Ma adesso è il momento di pensare al primo singolo estratto, che arriverà in radio e su tutte le piattaforme streaming tra pochissimi giorni: ecco come s’intitola.

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani annuncia l’arrivo di La rete

Il nuovo brano del cantautore di Amen s’intitola La rete ed è in arrivo dal 3 settembre. Sarà il primo estratto dal suo quinto album in studio, in uscita nei prossimi mesi, anche se ancora non si conosce la data ufficiale. Il primo passo di un progetto artistico più ampio che prevede, oltre ai live in programma a Milano e Roma nel 2022, anche il debutto al cinema nel film La donna per me. Periodo di grandi novità dunque per Gabbani, pronto a riprendersi il proprio posto dopo circa un anno di assenza.

Francesco Gabbani: le reazioni dei fan al nuovo singolo

“Non è ancora uscita e già la amiamo“. Questo il commento che riassume l’entusiasmo dei fan di Gabbani per l’arrivo di questo nuovo singolo, atteso da molto tempo. L’annuncio del titolo, con tanto di breve clip di presentazione, ha infatti scatenato una grandissima euforia tra i suoi follower, che hanno riempito di like e commenti il suo post su Instagram: “Non vedo l’ora di sentirlo“, “Che meravigliosa notizia“, “Finalmenteeee“, “Che sorpresa“. Di seguito l’annuncio ufficiale da parte del quasi 39enne artista di Carrara: