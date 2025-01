FRANCESCO GABBANI: Il Festival di Sanremo 2025 e l’uscita del nuovo album ‘Dalla tua parte’

Il 21 febbraio 2025, Francesco Gabbani pubblica “Dalla tua parte”, il suo sesto album in studio, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. L’album è caratterizzato da un’introspezione sul senso della vita, con il brano “Viva la vita” che sarà presentato al Festival di Sanremo. Questa canzone esprime la ricerca di significato nelle piccole cose quotidiane. Gabbani descrive l’album come un racconto emozionale e personale, in cui esplora il suo vissuto e i vari atteggiamenti richiesti dalla vita.

L’artista riflette sulla propria crescita e sull’idea di evoluzione continua: “Queste canzoni sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita”. Il titolo dell’album non si riferisce a una canzone specifica, ma è stato scelto per la sua valenza universale. Gabbani afferma che le canzoni diventano di tutti coloro che le ascoltano.

Invita il pubblico a partecipare al suo percorso personale, ponendo domande sul modo in cui gli ascoltatori vivono le sue esperienze. Questo approccio empatico sottolinea il suo stile musicale.

Inoltre, Gabbani ha avviato un tour, partito il 19 dicembre 2024 con un concerto sold out a Milano, dimostrando il suo carisma. Dopo l’uscita dell’album, il tour continuerà con diverse date, tra cui il rinomato ritorno all’Arena di Verona. Le nuove date includono Firenze, Padova, Roma, Bologna, Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Vigevano e Napoli.

