Francesco Gabbani è il nuovo giudice di X Factor 2025

Francesco Gabbani è ufficialmente il nuovo giudice di X Factor per l’edizione 2025, subentrando a Manuel Agnelli. Gabbani si unirà ai giudici confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. La conduzione sarà ancora affidata a Giorgia.

Il talent show, trasmesso su Sky e NOW, ripartirà a settembre con le consuete selezioni, seguite dai live fino alla finale. A partire dal 3 giugno, si svolgeranno le audizioni all’Allianz Cloud di Milano.

Gabbani, noto per il suo esordio al Festival di Sanremo nel 2016 con "Amen" e la vittoria l’anno successivo con "Occidentali’s Karma", vanta una carriera con sei album e numerosi riconoscimenti, tra cui 13 dischi di platino. Fino ad ora, ha accumulato oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha scritto per artisti come Mina e Celentano.

La giuria di X Factor accoglierà Gabbani in un contesto già affermato: Achille Lauro ha avuto un anno di successi, Jake La Furia ha una storia consolidata nel rap, e Paola Iezzi è un’icona della musica pop italiana, nota anche per il duo Paola & Chiara.

Fonte: www.virgilio.it