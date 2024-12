Francesco Figliuolo, nuovo vicedirettore dell’Aise: Meloni firma la nomina dell’ex commissario straordinario Covid

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato nuovo vicedirettore dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), su proposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La sua nomina, attesa negli ambienti politici, è stata ufficializzata con la firma di un Dpcm e la comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Figliuolo ha sostituito Nicola Boeri, in uscita a causa della pensione prevista per febbraio 2025.

In corsa per il prestigioso incarico c’erano anche i generali Maurizio Riccò e Mauro d’Ubaldi, ma Figliuolo ha visto crescere le sue quotazioni nei giorni precedenti la nomina. Fino ad ora, il generale aveva ricoperto il ruolo di commissario straordinario per le alluvioni in Emilia-Romagna e comandante del Comando Operativo Interforze (Covi).

La carriera di Figliuolo è stata contraddistinta da vari incarichi importanti. È noto per il suo ruolo come commissario straordinario per il contenimento della pandemia di Covid-19, nominato nel 2021 dall’allora premier Mario Draghi. Ha anche comandato le forze NATO in Kosovo (Kfor) e, prima di ricevere la promozione a generale di corpo d’armata nel 2018, ha svolto un incarico come Capo Reparto Logistico dello Stato maggiore dell’Esercito.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha accolto con favore la nomina di Figliuolo, dichiarando che rappresenta un riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione al servizio del Paese. Il compito di vicedirettore dell’Aise avrà una durata di due anni e si prevede che Figliuolo porterà l’esperienza maturata durante la sua carriera militare e nelle varie emergenze in ambito sanitario e civile.

Figliuolo ha ora lasciato il ruolo da commissario per le alluvioni per accettare questo nuovo prestigioso incarico, segnando così un ulteriore passo nella sua carriera lavorativa. Con questo nuovo incarico, il generale avrà la responsabilità di contribuire alla sicurezza nazionale attraverso l’attività dei servizi segreti esteri, un compito di fondamentale importanza in un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione.