Francesco Fasano: Primo Eliminato nella Finale di Amici 24

L’ultima puntata di “Amici 24” ha visto confrontarsi tre ballerini: Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria. Maria De Filippi ha spiegato che solo due di loro avrebbero proseguito, determinando il primo eliminato. Dopo le esibizioni, il televoto ha rivelato Daniele in vantaggio, ma alla fine a essere eliminato è stato il ballerino di Emanuel Lo.

Francesco Fasano, uno dei finalisti, ha condiviso le sue emozioni in un’intervista a “Verissimo”. Ha dichiarato di sentirsi molto emozionato per l’imminente finale, dopo mesi di lavoro. “Ho tanta voglia di mostrare il mio talento sul palco. Essere il primo a guadagnarmi la maglia è un’emozione indescrivibile”, ha affermato. Ha anche dedicato la finale ai genitori, che lo hanno sostenuto sin da quando aveva quattro anni, e a se stesso, per i sacrifici fatti per la danza. Questa esperienza, ha sottolineato, è stata una grande avventura che lo ha portato a riflettere sui momenti magici, in particolare durante il serale.

Oggi si attende la finale di “Amici 24”, con il pubblico che si chiede se Francesco sarà il vincitore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it