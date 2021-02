Francesco Facchinetti gestisce diversi artisti e personaggi e proprio per questo Gabriele Parpiglia a Casa Chi gli ha chiesto un’opinione su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. L’ex Capitano Uncino ha dichiarato che secondo lui il GF Vip non lo vincerà Tommaso ed ha aggiunto che sia Zorzi che la sua (ex?) amica dovrebbero dare un po’ di meno e non strafare.

“Chi rimarrà tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Senza ombra di dubbio Tommaso. Però vorrei fare un appunto. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma. Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c’è chi vince e chi trae dal Grande Fratello il massimo profitto. Se vinci il GF assecondi quelli che sono i fruitori del prodotto sfornando il vincitore. Una volta che è finito il programma però finisci nel cestino. Tommaso non credo vincerà il GF Vip, però sarà lui a trarne più profitto di tutti. Giulia la conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e che quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia. Lei è venuta a chiedermi di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare io con lei e mi dirà di no. Questo è il gioco delle parti e ci sta”.

Quando Francesco Facchinetti chiederà a Giuliona di collaborare con lui…

Francesco Facchinetti sull’attacco che Pupo ha fatto a Tommaso.

“Le parole di Pupo? Credo che sia stato un bel complimento. L’unico limite che ha Tommaso è capire qual è il suo limite. Un conto è stare al GF dove succede di tutto e tutto fa colore un conto è mettere il tuo talento in una cosa specifica. L’unico limite di quelli senza limiti è questo. Questo però riguarda anche me e non solo Zorzi”.

MTR: “Ho detto quelle cose in piscina a Tommaso <Non devi sparare sulla croce rossa (Giulia) sennò poi Pupo ti da del cinico> E te lo dico fuori. Non te lo dico in puntata perchè sei un amico a cui voglio bene” #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/O9Pc9uJ7VN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2021