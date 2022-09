Francesco Facchinetti rischia il licenziamento: il motivo? C’entrano Francesco Totti e Ilary Blasi

In questi ultimi giorni il nome di Francesco Facchinetti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che il cantante e conduttore radiofonico rischi il licenziamento. Il motivo? Sembra c’entrino Francesco Totti e Ilary Blasi. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Guai per Francesco Facchinetti. Nel corso delle ultime ore il conduttore radiofonico è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui il figlio di Roby Facchinetti rischierebbe il licenziamento a causa di una vicenda legata a Francesco Totti e Ilary Blasi.

Tutto inizia quando a 105 Kaos, programma che Francesco Facchinetti conduce al fianco di Sabrina Scampi, si inizia a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un argomento che sembra non piacere per niente al cantante il quale, intento a lasciare lo studio, si è espresso con queste parole:

Inutile dire che la reazione del conduttore ha scatenato una vera e propria polemica. Sono stati molti coloro che si sono scagliati contro Francesco Facchinetti il quale è stato costretto ad intervenire sulla sua pagina Instagram.

Queste sono state le sue parole riguardo la vicenda in questione:

Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto.