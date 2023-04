Francesco Facchinetti, cosa deve fare per contratto a Il Cantante Mascherato

Francesco Facchinetti ieri sera, nel corso della terza puntata de Il Cantante Mascherato, si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti sorpresi di non essere sorpresi.

A far cadere la maschera (per restare in tema col programma) al giudice è stata la maschera della Stella che fra allusioni al mondo del calcio ed all’Isola dei Famosi, è stata sgamata.

“Mi sforzo a fare altri nomi anche perché da contratto devo fare i nomi strani” – ha dichiarato Francesco Facchinetti beccandosi pure una gomitata dal suo vicino di banco Flavio Insinna – “Ma qua non posso, lei è Simona Ventura. In tutto: nei gesti, come si muove, le cadenze delle parole, le pause”.

Il giudice ha poi ironizzato del fatto che l’unico insuccesso di Super Simo è stato quello di portarlo in tv: “Se oggi sono qui è grazie a te che mi hai voluto in televisione“.

Fachinetti l’ha detto chiaramente all’inizio che, per contratto, devono dire nomi a casaccio…#IlCantanteMascherato — Elle Mary (@ElleMary99) April 1, 2023

#IlCantanteMascherato #Facchinetti per contratto deve sparare solo nomi assurdi. L’ha detto — Abisso Silente (@AbissoSilente) April 1, 2023

La dichiarazione di Facchinetti non ha però stupito: lui è davvero l’unico fra i giurati a sparare nomi palesemente a caso e altamente improbabili, come quando si è detto convinto che sotto i Colombi c’erano Fedez e Chiara Ferragni.

Francesco Facchinetti, anche per lui Stella è Simona Ventura: gli indizi

Che “Stella” sia Simona Ventura non ci sono dubbi.