Francesco Facchinetti – in vacanza in Sardegna con la famiglia – ha realizzato una serie di storie su Instagram in cui si è scagliato contro un personaggio famoso “molto ricco” e che ha chiesto lo sconto approfittando della sua fama.

Se il populismo vi fa venire mal di stomaco prima di leggere il suo sfogo munitevi di Maalox.

“Sono allibito e sconcertato. Sono in Sardegna in Costa Smeralda, qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come c**o fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo!”.