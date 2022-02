Francesco Facchinetti ha dovuto saltare l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato perché è risultato positivo al Covid. Il giudice dello show di Milly Carlucci è in isolamento domiciliare e ieri ha pubblicato diverse storie in cui ha svelato di essere stato arrestato in Honduras, quando era l’inviato de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura.

Il conduttore ha raccontato che la Polizia honduregna l’aveva scambiato per un temibile killer appartenente ad una nota gang del posto. Così gli agenti hanno arrestato e portato in galera Francesco Facchinetti, che è uscito soltanto quando la produzione de L’Isola dei Famosi ha dimostrato che c’era stato un equivoco.

“Mi avete chiesto in tanti perché mi hanno arrestato in Honduras. Intanto vi dico che è tutto verissimo. Stiamo parlando del 2006 e all’epoca l’Honduras era un paese molto violento, non so oggi come sia, ma quando ci sono stato io era quella la situazione. Noi eravamo in una cittadina dove tu non potevi girare da solo perché era pericolosissimo. C’erano due gang la 18 e i Mucha M, che andavano in giro con le armi a rapinate, sparare e far fuori la gente. I 18 come segno di riconoscimento avevano un grosso 18 tatuato sul petto, io ho un 8 davvero grosso sul petto e mentre camminavo sulla spiaggia la Polizia mi ha visto il tatuaggio e hanno pensato fossi un killer di questa banda 18. Così mi hanno preso e mi hanno portato in commissariato. Poi dopo un po’ quelli de L’Isola dei Famosi sono dovuti venire a prendermi e hanno spiegato ai poliziotti che non ero un pericoloso criminale dell’Honduras, ma che ero l’inviato della trasmissione. Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”.