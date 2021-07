Francesco Facchinetti, 10 agosto: il nuovo singolo dell’ex DJ Francesco, tornato alla musica per una collaborazione commerciale.

Francesco Facchinetti torna alla musica. Ricordate DJ Francesco, capace di imporsi tanti anni fa con la sua hit La canzone del capitano? Ebbene, oggi non è più dj, e non è più nemmeno un cantante in erba, ma è ancora in grado di scrivere hit radiofoniche. Il figlio d’arte dei Pooh si è tuffatto nuovamente nella musica in questa estate con tanti tormentoni provenienti dal mondo della tv, e lo ha fatto per un brano scritto per la colonna sonora di un noto marchio. Il titolo? 10 agosto.

Francesco Facchinetti: 10 agosto è il nuovo singolo

Chi avrebbe mai pensato di poter ascoltare un Facchinetti jr. in versione indie pop. Sorprendentemente, il cantante è tornato alla musica in questa calda estate ricca di musica per far ballare e cantare i suoi fan con un classico inno all’estate e alle spiagge, un brano spensierato tipico di questa stagione, ma atipico per il suo repertorio.

Francesco Facchinetti

Così ha canta nel brano il già DJ Francesco: “10 agosto, batte il sole, sentirsi meno soli sotto l’ombrellone, 10 agosto, scendi amore e rimaniamo qui, rimaniamo qui…“. Una ballata estiva pop ma molto moderna, l’ideale per questa stagione:

Francesco Facchinetti e la musica

Dopo il debutto come DJ Francesco, Facchinetti era rimasto nel mondo della musica con un ruolo nuovo. Ha fondato infatti una società di management artistico e segue da anni alcuni artisti importanti come Riki Marcuzzo. In passato ha seguito anche Irama.

Una carriera molto più fortunata di quella da cantante, interrotta dopo quell’unico album, Bella di padella, pubblicato nel lontanissimo 2003. L’acme del suo successo fu La canzone del capitano, ma in molti ricorderanno anche le sue due partecipazioni a Sanremo d’inizio millennio, quella del 2004 con il brano Era bellissimo e quello dell’anno successivo con Francesca.