È come se Francesco fosse nato due volte. La prima, venti anni fa. La seconda era il 19 novembre del 2018. “È stato quando ho lasciato la mano dei miei genitori per firmare il mio contratto terapeutico e iniziare la battaglia contro l’anoressia. Ormai avevo preso coscienza, finalmente della malattia”.



Oggi Francesco Scaccino, ischitano, riannoda il filo di ricordi dolorosi per raccontare al mondo – nella Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata alla battaglia contro i disturbi del comportamento alimentare – come si possa uscire dal tunnel. Ricominciando a vivere, appunto. “Studio scienze della formazione al Suor Orsola Benincasa, sono davvero rinato: ero arrivato a non avere voglia di niente, la malattia mi aveva rubato il desiderio del futuro”.

Ma la battaglia è stata dura. Ed è durata sette, lunghi anni. “Mi sono ammalato di anoressia quando avevo 13 anni. Succede questo: mentre i tuoi coetanei escono, divertendosi spensierati, tu programmi le calorie da assumere e misuri compulsivamente la circonferenza delle tue gambe. Evitare il cibo o smaltirlo diventano imperativi categorici. E la cosa peggiore è che ti sembra tutto perfettamente naturale. La malattia aveva il pieno controllo su di me: negavo anche di fronte agli specialisti. Quando ho ammesso di avere un problema? Soltanto durante il ricovero. Lo psicologo chiese a me e agli altri componenti del gruppo terapeutico di elencare quello che il disturbo urlasse nella mia mente, io elencai diciotto punti. Scrissi: non mangiare, cammina, fai attività fisica, brucia calorie, sei enorme, sei grasso, stai mangiando troppo, non hai toccato il fondo, non è abbastanza, non sei abbastanza, fidati di me, non hai nessun disturbo, tagliati, fai schifo, mantieni il controllo, sei un fallimento. Ecco, ci rendemmo conto che avevamo tutti gli stessi assilli. E che dovevamo essere aiutati”.

Oggi Francesco è guarito dal suo disturbo alimentare. “Grazie anche alla mia famiglia, che mi ha sostenuto con amore, raccogliendo le mie lacrime”. Continuerà un percorso terapeutico per affrontare le conseguenze psicologiche degli anni di malattia, aiutandolo a gestire le emozioni. “Di solito – dice – si impara a farlo durante l’adolescenza, ma io in quegli anni riuscivo ad affrontare tutto tramite il cibo. Ero arrabbiato ? Digiunavo. Ero triste ? Digiunavo, o compensavo. Ora invece ho imparato e continuo ad imparare a vivere. Accettare tutti i miei stati d’animo: del resto, fanno parte della vita”. Una storia a lieto fine, quella di Francesco su un’isola, d’Ischia, dove la morte – il 28 luglio 2015 – della giovanissima Artemisia, stroncata dall’anoressia, ha indotto un genitore addolorato, Paolo Massa, a creare un’associazione, “Artemisia. Una voce per l’anoressia”, con la quale porge un aiuto alle famiglie che vivono, dice, “un dramma spesso silenzioso, provando a facilitare un percorso che mia moglie Anna ed io abbiamo già affrontato, uscendone purtroppo perdenti”.

Secondo la Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), in Italia i disturbi del comportamento alimentare colpiscono ogni anno 8.500 persone. Quasi 9 donne su 100 mila si ammalano di anoressia e 12 di bulimia. I numeri sono in crescita, con la pandemia.

“Dove nasce l’anoressia? La società – spiega Francesco – ci impone modelli con cui confrontarci, e spesso si tratta di fisici sottili, magri, perfetti. Ma i disturbi alimentari si nutrono anche di dolori interiori che finiamo con il riversare sul corpo. Ecco, le causa vanno cercare dentro di noi. Un consiglio a chi ne soffre? Quello che all’apparenza sembrerebbe il più banale, ma che invece presuppone un lungo percorso di accettazione: bisogna chiedere aiuto. E ne vale a pena: dopo l’anoressia, ci aspetta la vita”.