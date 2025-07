Francesco e Manuela: amore e candidati a Temptation Island

L’amore è nell’aria e, a quanto pare, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono la nuova coppia sul panorama della cronaca rosa. I due hanno deciso di raccontare la loro storia, da un’amicizia che si è trasformata in qualcosa di più profondo, fino alla candidatura per “Temptation Island”.

Dopo la rottura con Drusilla Gucci, Francesco ha trovato il suo nuovo amore in Manuela. Nonostante le critiche ricevute, la coppia sembra essere davvero legata e felice. Intervistati da Eva Tremila, Chiofalo ha spiegato come sia nato il loro rapporto: entrambi si erano già incontrati in vari eventi, ma l’attrazione è scattata solo dopo la fine delle loro rispettive relazioni. Francesco ha voluto specificare che non ha tradito Drusilla, ma ha iniziato a frequentare Manuela solo dopo la rottura.

Manuela, dal canto suo, ha raccontato che Francesco la corteggiava da quattro mesi. La sua dolcezza e il rispetto dei suoi tempi hanno aiutato l’ex tronista a riacquistare fiducia dopo una relazione finita male. Non sono mancati i gesti romantici da parte di Lenticchio, che ha anche sorpreso Manuela con regali costosi per il suo compleanno.

Adesso, la coppia sembra pronta a mettersi alla prova e ha espresso il desiderio di partecipare a “Temptation Island”, un programma che entrambi hanno già conosciuto, seppur in edizioni diverse. I loro fan non possono che attendere aggiornamenti su questa nuova avventura.