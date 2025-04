Francesco De Lorenzo riottiene il vitalizio: il M5s lo riabilita per “errore” – Cosa è accaduto?

La Camera dei Deputati ha ripristinato il vitalizio per Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità, con l’approvazione di tutti i gruppi politici, incluso il Movimento 5 Stelle (M5s). Tuttavia, questa decisione ha suscitato caos all’interno del M5s, dove il leader Giuseppe Conte ha espresso il suo disappunto, sottolineando l’errore politico compiuto nel decidere rapidamente su una questione così importante. Gli esponenti del M5s hanno riconosciuto l’errore e hanno affermato che il ripristino dell’assegno è stato frutto dell’applicazione di una delibera del 2015, che prevede il ripristino dei vitalizi per i deputati riabilitati dalla magistratura. Hanno anche annunciato l’intenzione di modificare la legislazione per impedire che i riabilitati possano riottenere il vitalizio.

Francesco De Lorenzo, 86 anni, è stato ministro della Sanità dal 1989 al 1993 e ha una storia politica controversa, essendo stato coinvolto nello scandalo di Tangentopoli. Il suo vitalizio era stato revocato nel 2015 a seguito della sua condanna per associazione a delinquere, anche se nel 2010 la Corte dei Conti ha escluso danni erariali per l’aumento dei prezzi dei farmaci di cui era stato accusato. De Lorenzo ha comunque ricevuto una condanna per danno all’immagine dello Stato.

Il leader Conte ha insistito sulla necessità di prestare maggiore attenzione alle decisioni relative a vitalizi e privilegi, evidenziando che non si dovrebbero prendere decisioni senza un’adeguata analisi. La situazione ha messo in luce le tensioni interne al M5s e le sfide legate alla gestione dei vitalizi per ex parlamentari.