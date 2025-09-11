22.3 C
Francesco De Gregori incanta la Sicilia al Teatro Antico

Da StraNotizie
Francesco De Gregori ha incantato il pubblico con due serate memorabili al Teatro Antico di Taormina, un luogo ricco di fascino. L’artista romano ha recentemente regalato un concerto che ha messo in luce il suo profondo legame con la Sicilia, di fronte a una folla calorosa e appassionata.

La serata è stata un viaggio tra i suoi brani più iconici, spaziando dalle storiche ballate della musica italiana a canzoni più intime e poetiche, capaci di toccare il cuore di chi ascolta. Ogni esibizione è stata accolta da lunghi applausi, e ci sono stati momenti speciali in cui l’intera audience ha cantato insieme a lui, rendendo le canzoni dei veri e propri beni comuni.

Dopo l’intensità della prima serata, l’aspettativa cresce per il secondo concerto, che si svolgerà sempre nel suggestivo Teatro Antico. Questo evento offrirà nuovamente l’opportunità di rivivere la magia di uno dei più grandi artisti della canzone d’autore.

