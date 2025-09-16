Francesco De Gregori incanta a Caserta tra musica e memoria

Ieri sera, piazza Carlo di Borbone ha accolto circa seimila persone per il concerto di Francesco De Gregori, parte della rassegna “Un’estate da Belvedere”. Il cantautore, considerato uno dei più grandi della musica italiana, ha ricevuto calorosi applausi all’inizio del suo spettacolo, dove il pubblico, entusiasta, ha cantato insieme a lui. Tra i presenti, si sono notati anche volti noti come Tony Servillo e la direttrice della Reggia, Tiziana Maffei.

Durante la serata, De Gregori ha fatto rivivere “Rimmel”, il suo celebre album, eseguendo i brani in sequenza. Insieme a lui, sul palco c’era Enzo Avitabile, con il quale ha duettato in “Generale”, creando un momento toccante che ha unito il pubblico in cori e applausi. La band che lo accompagnava includeva musicisti di talento e coriste, che hanno contribuito a rendere l’esibizione indimenticabile.

Le testimonianze del pubblico evidenziano l’impatto emotivo delle canzoni di De Gregori. Rossella Rocciola ha descritto la sua esperienza come un sogno, sottolineando come le sue canzoni siano in grado di trasmettere sentimenti universali. Giampiero Loffredo, insieme alla moglie, ha confermato l’amore per brani come “Rimmel” e “Generale”, mentre Giovanni Iannaccone ha condiviso l’emozione di riascoltare De Gregori dal vivo dopo tanti anni.

Anche le voci di commercianti e culturali locali hanno riconosciuto l’importanza di eventi come questo per la città, sottolineando che attraggono visitatori e generano opportunità culturali e economiche. Il direttore artistico della rassegna ha evidenziato il passaggio dalla musica delle nuove generazioni a quella d’autore, senza compromettere la qualità organizzativa.