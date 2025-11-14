12.4 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Musica

Francesco De Gregori in concerto: le date da non perdere in Italia

Da stranotizie
Francesco De Gregori in concerto: le date da non perdere in Italia

Francesco De Gregori si prepara per i prossimi concerti del suo tour “Rimmel 2025”, dedicato all’album “Rimmel”, che celebra cinque decenni dalla sua uscita. Dopo il successo delle date estive, il tour continua con una serie di concerti nei teatri italiani, partendo da Udine, e proseguendo con tappe in importanti città fino a dicembre. A gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà in club per un’atmosfera più intima.

“Rimmel” verrà presentato integralmente durante i concerti, insieme a vari brani di De Gregori, rendendo ogni serata unica. Il cantautore è accompagnato da una band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni), insieme alle coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

Tra le prossime date del tour “Rimmel 2025”, si segnalano il 14 novembre al Nuovo Teatro di Udine, il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli, il 19 novembre al Teatro Team di Bari, e il 21 novembre al Teatro Metropolitan di Catania. Le esibizioni proseguiranno anche in altre città come Firenze, Milano, Roma e Torino, fino a febbraio dell’anno successivo.

Per quanto riguarda il concerto di Udine, la scaletta prevede brani come “Mannaggia alla musica”, “Caterina”, “Rimmel”, “La donna cannone” e “Buonanotte Fiorellino”, con la possibilità di variazioni rispetto a quanto proposto nel tour estivo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Siccità in Romania: conflitti tra umani e orsi in crescita
Articolo successivo
Innovazioni tecnologiche in Umbria: futuro digitalizzato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.