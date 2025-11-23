Francesco De Gregori in concerto in Italia

Il tour di Francesco De Gregori, “Rimmel 2025”, dedicato all’album “Rimmel” a 50 anni dall’uscita, prosegue con una serie di concerti in giro per l’Italia. Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, il viaggio live proseguirà con una scaletta ricca di emozioni in vari teatri italiani tra ottobre, novembre e dicembre, seguiti da due date speciali nei palasport di Milano e Roma a dicembre.

L’album “Rimmel” viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico. Il cantautore romano è accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti, Carlo Gaudiello, Primiano Di Biase, Paolo Giovenchi, Alessandro Valle e Simone Talone, con le coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

Le prossime date del tour “Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club” includono: il 21 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 24 novembre al Teatro Verdi di Firenze, il 12 dicembre al Teatro Galleria di Legnano, il 14 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi, il 6 dicembre all’Unipol Forum di Assago a Milano e il 10 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

A gennaio e febbraio, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta, con date a Nonantola, Bologna, Senigallia, Livorno, Firenze, Roma, Catania, Molfetta, Napoli, Brescia, Portogruaro, Padova, Venaria Reale e Milano.

La possibile scaletta del concerto di Catania include brani come “Mannaggia alla musica”, “Cercando un altro Egitto”, “Caterina”, “Caldo e scuro”, “Atlantide”, “Bufalo Bill”, “Via della povertà”, “Rimmel”, “Il signor Hood”, “Quattro cani”, “Pezzi di vetro”, “Piano Bar”, “Piccola mela”, “Le storie di ieri”, “Pablo”, “Adelante! Adelante!”, “Generale”, “Falso movimento”, “Compagni di viaggio”, “Il vestito del violinista”, “La storia”, “La valigia dell’attore”, “La donna cannone”, “Sempre e per sempre” e “Buonanotte Fiorellino”. La scaletta potrebbe subire variazioni di serata in serata.