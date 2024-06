Francesco Chiofalo vuole farsi allungare le gambe

“Quanto è alto Francesco Chiofalo?“, la domanda me la sono posta, ed era inevitabile, dopo aver letto sull’ultimo numero di NuovoTv che il suo prossimo intervento sarà quello dell’allungamento delle gambe. E la risposta me l’ha data Google: “1 metro e 75“.

Un’altezza che a Francesco Chiofalo non basterebbe e che vorrebbe aumentare con un intervento così delicato e difficile che tutt’ora non è legale farlo in Europa. Per questo motivo vuole aspettare a farlo. “Aspetto che la comunità europea di cui mi fido renda legale l’operazione“, ha dichiarato. “Vorrei dire ai giovani di non imitarmi, questa operazione [quella degli occhi, ndr] non è una passeggiata per la salute“.

Interventi estetici a parte, Francesco Chiofalo negli ultimi anni è stato spesso ricoverato in ospedale per problemi di salute veri e propri: ha avuto un tumore e soffre di attacchi epilettici. L’ultimo ricovero riguarda proprio un attacco.

“Mi hanno ricoverato dopo un brutto attacco epilettico. Questo arriva dal fatto che in passato sono stato operato per un tumore e si è creata una sorta di camera d’aria. Poi ho ribaltato gli occhi e in quei momenti ho avuto dei momenti di buio ed è stato brutto. Come mai la cecità temporanea? Quella era dovuta anche all’intervento che ho fatto di recente, almeno così mi è stato detto dai medici. Infatti io non voglio fare da modello e non dico a nessuno di imitarmi. Non incentivo chi mi segue nel fare quello che ho fatto“.

Abbiamo chiuso con gli interventi di Francesca Cipriani ora iniziamo con quelli di Francesco Chiofalo. Devono essere le iniziali o il nome a fare quest’effetto…