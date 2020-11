Francesco Chiofalo qualche giorno fa da Istanbul ha fatto una serie di storie in cui annunciava un’intervento chirurgico al volto. L’ex protagonista di Temptation Island ha spiegato che si sarebbe fatto trapiantare la barba, perché la sua era poco folta e definita. Oggi il ragazzo si è mostrato dopo l’operazione, ma non è sembrato molto contento del risultato.

“Ho fatto un trapianto di barba. Cavolo per or anon mi vedo migliorato. Quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica dovrebbe vedersi meglio e invece se mi guardo nello schermo mi viene un colpo. Quindi penso che vi stia venendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio. Era giusto che facessi vedere il volto a tutti perché non devo vergognarmi di nulla. Questa è una situazione provvisoria, anche se ho aspettato dei giorni, perché prima era troppo impressionante. Ora sto meglio rispetto a prima. Hanno preso i capelli da dietro e li hanno trapiantati sul volto. Volevo avere la barba da sempre e non l’avevo come gli altri. Vedevo che ce l’avevano tutti e la volevo anche io, era un mio desiderio. Me la sono fatta trapiantare chirurgicamente. Stavo male perché non l’avevo. Io la voglio, come ce l’hanno tutti i maschi la voglio anche io. Sono contento di aver fatto questa cosa e vedere alla fine la mia bella barba folta”.