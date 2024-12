Francesco Chiofalo paparazzato con una ragazza molto discussa

Archiviata definitivamente la lunga relazione con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo ha iniziato a frequentare Manuela Carriero, ex tronista, la scorsa estate. Dopo settimane di voci, Manuela ha confermato il loro flirt, spiegando che si stanno vedendo, anche se è una cosa recente. Si conoscevano già da tempo come amici e non si aspettava che lui potesse piacerle. La scintilla è scattata durante un evento a San Benedetto del Tronto e adesso stanno vivendo un periodo di scoperta reciproca. Tuttavia, sembra che la storia tra i due sia già finita.

La settimana scorsa, Chiofalo ha rivelato di essere “fidanzatissimo”, aggiungendo di non voler svelare l’identità della sua nuova compagna, che non è Manuela Carriero. Ha descritto la nuova ragazza come una nota influencer, presente in diversi programmi televisivi e molto seguita sui social. Francesco ha dichiarato che è felice della sua nuova relazione e ha descritto la giovane come bellissima e stupenda, sottolineando il desiderio di mantenere la loro storia d’amore lontano dai riflettori per preservare la loro privacy. Dopo diverse delusioni amorose, spera di aver finalmente trovato la persona giusta.

L’identità della misteriosa fidanzata rimane sconosciuta, ma recentemente Francesco è stato avvistato a Roma con Michelle Comi, un’influencer molto chiacchierata per le sue apparizioni bizzarre in tv. La Comi è stata ospite di programmi di successo su Rai e Mediaset, come “Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi” e “Le Iene”. Un post su Twitter ha catturato l’attenzione mostrando Chiofalo in adorazione per Michelle.

In sintesi, Francesco Chiofalo, dopo la relazione con Drusilla Gucci, ha intrapreso una breve storia con Manuela Carriero, ma ora è fidanzato con un’altra influencer, di cui ha scelto di mantenere l’anonimato, mentre si è vociferato di un possibile legame con Michelle Comi. La sua volontà di tutelare la propria vita privata dimostra la sua intenzione di affrontare questa nuova fase sentimentale in modo più riservato e consapevole.