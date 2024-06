Francesco Chiofalo mostra gli occhi azzurri dopo l’operazione

Francesco Chiofalo ha cambiato colore degli occhi e ora, dopo giorni dall’intervento, ha deciso di mostrarsi al mondo intero con il suo nuovo aspetto.

“Questo è il mio nuovo colore di occhi, il colore che porterò con me per tutta la vita” – ha scritto Francesco Chiofalo su Instagram mostrando il risultato – “Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più, a me piacciono tantissimo 😍 e sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me IRRAGGIUNGIBILE 🙌❤️”.