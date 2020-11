Francesco Chiofalo qualche giorno fa è volato ad Istanbul per sottoporsi ad un non ben identificato intervento di chirurgia estetica al volto, come confessato su Instagram tramite delle storie.

“Sono qui a Istanbul perché domani mattina mi dovrò sottoporre a un intervento di chirurgia estetica al volto. Purtroppo è un intervento piuttosto invasivo, infatti avrò il volto sfigurato dopo l’intervento per parecchio tempo. Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così. Non vi nascondo che adesso che mancano poche ore da questo intervento – che volevo fare da tantissimo tempo – mi sto un po’ cag**o sotto. Sono sincero. E’ un intervento invasivo, lungo e soprattutto sul volto. Però lo voglio fare perché penso che la chirurgia estetica sia nata per questo, per sentirci meglio con noi stessi. E questa cosa che mi vado a correggere mi farà sentire più a mio agio. Non voglio ancora entrare nello specifico su che tipo di operazione vado a fare, non perché non voglio dirlo, perché poi sarà piuttosto evidente dato che è sul volto, ma perché mi voglio operare in pace senza eccessive polemiche o gente che mi scrive con insulti e quant’altro“.

Francesco Chiofalo, intervento al volto: “Sono sfigurato, rimarrò così per un bel po’”.

L’intervento è andato bene anche se Chiofalo, ancora convalescente, ha preferito non mostrarsi in video.

“Questo intervento mi ha sfigurato, quando mi sono visto allo specchio mi è preso un colpo, mi stavo per mettere a piangere, ho difficoltà pure a farmi vedere da Antonella. Purtroppo rimarrò così per un bel po’: prima che ritorni normale e si veda l’effetto di questo tipo di operazione sul viso ci vorrà tempo. Vi farò vedere, però per ora mi sento sotto choc, a disagio“.

Ma di cosa si tratta? Di un semplice trapianto di barba. L’ex volto di Temptation Island, infatti, aveva una barba non troppo definita e poco folta.

Ora problema risolto.

Ecco il video: