Francesco Chiofalo e Manuela Carriero in attesa di un bambino? Ecco l’indizio

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, ex protagonisti di Temptation Island, sono tornati al centro del gossip dopo aver ufficializzato la loro relazione. Manuela, reduce da un riavvicinamento con l’ex corteggiatore Carlo Marini, ha trovato nuovamente l’amore con Chiofalo, attirando l’attenzione dei media. Secondo indiscrezioni, la coppia starebbe pensando alla convivenza e ci sarebbero anche voci su una presunta gravidanza. Spunti di discussione sono emersi quando sono stati avvistati insieme in un ristorante nelle Marche; in un video, Manuela sembra tenersi il ventre, suscitando sospetti tra i fan e i media. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Oltre a queste notizie romantiche, Chiofalo ha parlato della sua ex, Selvaggia Roma, durante un episodio del podcast Mondo Cash. Ha rivelato di aver ricevuto una denuncia da parte sua in passato a causa di alcune dichiarazioni, ma che è stata ritirata perché non avrebbe avuto possibilità di successo. Chiofalo ha anche commentato il passato di Selvaggia, affermando che il loro rapporto è concluso e che non ci sono più contatti tra loro.

Le dinamiche della relazione tra Chiofalo e Carriero, insieme ai precedenti di Chiofalo con Roma, continuano a interessare e coinvolgere i seguaci e gli appassionati di gossip.