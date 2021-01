In America moltissime celebrità sono sbarcate su OnlyFans, da Chris Brown a Tyga, passando per Austin Mahone fino a Tyler Posey e Bella Thorne.

Con l’arrivo del nuovo anno anche alcuni volti noti del nostro paese hanno iniziato ad iscriversi per guadagnare (da Luigi Favoloso all’ex tronista Alessio Lo Passo) e quando un follower ha chiesto un commento a riguardo a Francesco Chiofalo, lui ha letteralmente sbottato.

“Se sono su OnlyFans? Falso! Penso che un personaggio pubblico maschio che sta su un sito del genere deve essere un povero disperato con seri problemi economici. Oltre a dare un pessimo esempio. Se mi trovassi in difficoltà economiche sicuramente andrei a lavorare, non mi metterei mai a postare foto a pagamento a pecora con il c**o ed il c***o in bella vista su un sito del genere, falliti!”

Questo pensiero tuttavia riguarderebbe solo i maschi, perché per le donne – come aggiunto poco dopo – preferisce non esprimersi.

“Preciso che questa mia valutazione vale solo per i maschi, sulle donne che fanno queste cose non mi esprimo”.

Ovviamente non sono assolutamente d’accordo con quello che ha detto Francesco Chiofalo, ognuno con il proprio corpo può fare quello che vuole ed OnlyFans paga davvero bene i creator (circa l’80% del proprio incasso).

Se volete intraprendere questo percorso ed iscrivervi ad OnlyFans, quindi, premete qua (e se lo fate tramite quel link diventerete automaticamente affiliati di B!tchyX.it).