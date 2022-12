Francesco Chiofalo contro Antonella: “Bot cinesi per il televoto. Edoardo cornuto”

Non si placa la polemica sul televoto che ha visto trionfare Antonella Fiordelisi al GF Vip. In molti sono convinti che dietro a questa vittoria ci sia l’utilizzo dei bot. Sulla questione è intervenuto anche un ex della gieffina. Francesco Chiofalo a Casa Pipol ha detto che qualcuno gli ha riferito che il 45% di Antonella potrebbe essere stato ottenuto grazie anche a dei bot cinesi.

“Se Antonella comprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web… non so se sono degli hater. Gianluca Benincasa? Stavano insieme. Lei quando si è messa con Edoardo stava con due persone, con lui e con il ragazzo di fuori: è cornuto? – riporta Blogtivvu – Beh sì… sono due cornuti, che ti devo dire? Lei si vergognava di Gianluca perché non aveva “titoli” e non è nessuno. Eticamente è bruttissima come cosa”.

Antonella se non esistessero i bot mezza casa ti batterebbe #gfvip pic.twitter.com/acWWSdyj7d — Labriní Fodoulis (@LFodoulis) December 28, 2022

